«Україна вернула кордон, Красна площа – тепер полігон». Хіт від Лесі Нікітюк та Степана Гіги
«Ще не вмерла! співають в ОРДЛО, А у бункері здохло Пуйло!»
Ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».
В ній йдеться про недалеке майбутнє Росії: Україна вернула кордон, за Уралом панує Китай, а Курили – японський то край.
Леся Нікітюк і Степан Гіга – «Цей сон»
Україна вернула кордон!
красна площа тепер – полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили – японський то край.
На Росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на раша-тудей
Арестович лякає людей,
у мавзолеї Бандера лежить
Червона калина звучить!
Цей сон, цей сон
щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!