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    «Україна вернула кордон, Красна площа – тепер полігон». Хіт від Лесі Нікітюк та Степана Гіги

    Леся Нікітюк та Степан Гіга пророкують темні часи для путінської Росії - «Україна вернула кордон, Красна площа – тепер полігон». Хіт від Лесі Нікітюк та Степана Гіги
    Леся Нікітюк та Степан Гіга пророкують темні часи для путінської Росії
    фото: maximum.fm

    «Ще не вмерла! співають в ОРДЛО, А у бункері здохло Пуйло!»

    Ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».

    В ній йдеться про недалеке майбутнє Росії: Україна вернула кордон, за Уралом панує Китай, а Курили – японський то край.

    Леся Нікітюк і Степан Гіга – «Цей сон»

    Україна вернула кордон!
    красна площа тепер – полігон,
    За Уралом панує Китай
    А Курили – японський то край.
    На Росії щодня повна діч
    І тривога лунає всю ніч!
    Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,
    А у бункері здохло пуйло!

    Цей сон, цей сон
    Мені щоночі сниться.
    Крізь сон, крізь сон
    Моє лице сміється.
    Цей сон, цей сон
    Мене не покидає –
    Яка краса,
    Коли там підгорає!

    Бачать орки вночі страшний сон,
    Як надзюрив на них пес Патрон,
    А цигани приблизно за рік
    Розпилили північний потік.
    У ефірах на раша-тудей
    Арестович лякає людей,
    у мавзолеї Бандера лежить
    Червона калина звучить!

    Цей сон, цей сон
    щоночі сниться.
    Крізь сон, крізь сон
    Лице моє сміється.
    Цей сон, цей сон
    Мене не покидає –
    Яка краса,
    Коли там підгорає!

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    Теги: росія окупанти війна Китай ОРДЛО Україна кордон окупація #stoprussia
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    «Україна вернула кордон, Красна площа – тепер полігон». Хіт від Лесі Нікітюк та Степана Гіги