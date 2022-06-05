«Україна вернула кордон, Красна площа – тепер полігон». Хіт від Лесі Нікітюк та Степана Гіги

«Ще не вмерла! співають в ОРДЛО, А у бункері здохло Пуйло!»

Ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».

В ній йдеться про недалеке майбутнє Росії: Україна вернула кордон, за Уралом панує Китай, а Курили – японський то край.

Леся Нікітюк і Степан Гіга – «Цей сон»

Україна вернула кордон!

красна площа тепер – полігон,

За Уралом панує Китай

А Курили – японський то край.

На Росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на раша-тудей

Арестович лякає людей,

у мавзолеї Бандера лежить

Червона калина звучить!

Цей сон, цей сон

щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Лице моє сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

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