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    Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео)

    Українські виконавці спільно виконали пісню &laquo;Ой, у лузі червона калина&raquo; - Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео)

    Українські виконавці спільно виконали пісню «Ой, у лузі червона калина»

    Гімн січових стрільців і сьогодні не втрачає своєї актуальності

    Українські зірки онлайн разом виконали гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».

    На початку відео лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка співає у Києві на Софійській площі. Пізніше до нього починають долучатися NK, Джамала, Іван Дорн...

    У онлайн записі також взяли участь Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Наталя Могилевська, Діма Каднай, Оля Полякова, Павло Зібров, Єгор Крутоголов, Юрій Ткач, ХАС, Epolets.

    Також автори відео зазначають, що воно було створено на підтримку концерту «Доброго вечора! Ми з України!».

    Нагадаємо, Андрій Хливнюк отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів

    Теги: росія окупанти Джамала війна Україна Бумбокс Єгор Крутоголов окупація Оля Полякова Павло Зібров #stoprussia
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    Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео)