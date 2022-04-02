Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео)

Гімн січових стрільців і сьогодні не втрачає своєї актуальності

Українські зірки онлайн разом виконали гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».

На початку відео лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка співає у Києві на Софійській площі. Пізніше до нього починають долучатися NK, Джамала, Іван Дорн...

У онлайн записі також взяли участь Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Наталя Могилевська, Діма Каднай, Оля Полякова, Павло Зібров, Єгор Крутоголов, Юрій Ткач, ХАС, Epolets.

Також автори відео зазначають, що воно було створено на підтримку концерту «Доброго вечора! Ми з України!».

Нагадаємо, Андрій Хливнюк отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів