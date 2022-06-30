Росія порушила ще одну конвенцію ударами по Україні

Використання Росією Каспійського моря для ударів по Україні порушує Конвенцію про його статус

Використання Росією Каспійського моря для ракетних обстрілів України порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що використання Росією Каспійського моря для ракетних ударів по Україні порушує Конвенцію про статус Каспійського моря. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

«Використання Росією Каспійського моря для ракетних обстрілів України порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру. Використання Каспії для актів агресії є неповагою до інших країн регіону та підриває регіональну безпеку», – написав Кулеба.

Russia’s use of the Caspian Sea to fire missiles at Ukraine violates the 2018 Convention on the Caspian Sea Status which defined it as the zone of peace. Using the Caspian for acts of aggression is disrespectful to other countries of the region and undermines regional security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2022

Як уточнюють в МЗС, пункт 2 статті 3 конвенції передбачає «використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами».

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема цієї конвенції.

«Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт», – додають у МЗС.

Конвенцію про правовий статус Каспійського моря підписали Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія і Туркменістан.

Росія регулярно використовує Каспійське море для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, за даними Повітряних сил ЗСУ, останній удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Нагадаємо, Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів. Також 5 червня російські загарбники атакували ракетами столицю України, які були випущені з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.