Росія порушила ще одну конвенцію ударами по Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що використання Росією Каспійського моря для ракетних ударів по Україні порушує Конвенцію про статус Каспійського моря. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

«Використання Росією Каспійського моря для ракетних обстрілів України порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру. Використання Каспії для актів агресії є неповагою до інших країн регіону та підриває регіональну безпеку», – написав Кулеба.

Russia’s use of the Caspian Sea to fire missiles at Ukraine violates the 2018 Convention on the Caspian Sea Status which defined it as the zone of peace. Using the Caspian for acts of aggression is disrespectful to other countries of the region and undermines regional security.