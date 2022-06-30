Терорист Гіркін зірвав курортний сезон у Криму (відео)

Гіркін не радить росіянам їхати на окупований півострів

Гіркін не радить цього літа відпочивати в окупованому Криму, там може стати занадто «спекотно»

Екскомандир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) не радить росіянам їздити в окупований Крим, бо вважає, що військові об'єкти окупантів на півострові можуть стати цілями для ЗСУ.

Гіркін вважає, що українські військові можуть завдати удару вже цього літа, тому росіянам потрібно шукати інше місце для відпочинку.

«Я припускаю, що Україна скоро почне завдавати ударів по Криму, але до Чорноморського узбережжя вони навряд чи дістануться. Удари можливі будь-де», – прогнозує терорист.

Гіркін підкреслив, що абсолютно впевнений у тому, що ЗСУ здатні вдарити по окупованому Криму.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Читайте також: