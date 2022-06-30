Видворення дипломатів: посол Росії пригрозила уряду Болгарії

Посол Росії в Болгарії погрожує закрити посольство

Посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова офіційно пригрозила, що якщо нота про видворення 70 російських дипломатів і представників місії не буде відкликана, посольство буде закрито. Про це повідомив болгарський інформаційний ресурс OFFNews.

«Якщо рішення болгарського уряду про вислання 70 співробітників російських іноземних установ на територію Болгарії не буде скасовано завтра до 12:00, посольство Росії в Болгарії звернеться до російської держави з питанням про закриття представництва в Софії», – зазначається в надісланій Мітрофановою ноті до МЗС Болгарії.

За словами джерел в політичному кабінеті прем'єр-міністра Кіріла Петкова, уряд не має наміру відступати і відміняти своє рішення.

Болгарія висловила вимогу про вислання 70 дипломатів і посадових осіб з двох причин. Перша – це взаємність, тобто кількість співробітників російських представництв у Болгарії не повинна перевищувати кількість болгарських представництв у Російській Федерації.

«Чисельність має підтримуватися в межах до 23 дипломатичних і 25 адміністративно-технічних співробітників», – йдеться у повідомленні МЗС.

Друга причина – це «здійснення російськими посадовими особами діяльності, визнаної компетентними органами Болгарії як несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини… Діяльність, кваліфікована відповідними інституціями, як загроза національній безпеці і підстава для визнання їх небажаними».

Нагадаємо, на початку червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.