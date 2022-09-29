Головна Країна Культура
search button user button menu button

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала

Надія Клочко
glavcom.ua
Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала
Іван Богдан після скандалу пішов з посади гендиректора Yakaboo
фото з відкритих джерел

Очільник книгарні невдало пожартував про жінок та поплатився за це посадою

Генеральний директор українського книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан потрапив у сексистський скандал через своє висловлювання про жінок, яке обурило українців. У відповідь на це компанія відсторонила Богдана від виконання обов’язків.

Богдан, відповідаючи на запитання, який вигляд має загальний портрет читачів його магазину, зазначив, що більше книг купляють жінки. На думку Богдана, це пов’язано з тим, що вони «витрачають кошти, які заробили чоловіки».

«У цілому більше [книжок] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки», – заявив він у межах зустрічі українських популяризаторів читань «Українська книга: після війни, геть від Москви», відео зустрічі 28 вересня опублікували на YouTube-каналі «Ковальська».

Така заява гендиректора Yakaboo викликала хвилю обурення у соцмережах. Користувачі соцмереж почали закликати українців бойкотувати онлайн-книгарню після скандальної заяви її гендиректора. Люди розкритикували Богдана за те, що він дозволяє собі так принижувати свою ж цільову аудиторію.

Також користувачі соцмереж на тлі скандалу закликають купувати книги безпосередньо у видавництв.

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала фото 1

«Ви думаєте, це смішний жарт? Коли при тотальній інфляції, безробітті, відсутності проєктів і клієнтів, працюючи понаднормово, щоб і на їжу було, і на теплий одяг, і на тривожні валізки, ядерну й зимову, і на донати армії, виділяєш кілька сотень на омріяну книжку. А тебе знецінюють: у чоловіка взяла. Просто тому, що жінка», – обурилася у Facebook блогерка Аліна Шубська.

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала фото 2

Згодом компанія Yakaboo відреагувала на скандал. Yakaboo перепросила з слова Богдана та повідомила, що його тимчасово відсторонено від управління компанією.

«Вчора СЕО Yakaboo Іван Богдан припустився дуже прикрої помилки, невдало висловившись про жінок під час публічної дискусії. Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда.

Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків.
У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення», – зазначається у повідомленні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Yakaboo.

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала фото 3

Відреагував на скандал і сам Богдан. На своїй сторінці у Facebook він попросив вибачення за свої слова та заявив, що іде з посади. 

«Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення. Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації.

Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo», – написав він.

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала фото 4

Нагадаємо, раніше під час літературного фестивалю у Норвегії український письменник Юрій Андрухович провів публічну дискусію з росіянином Михайлом Шишкіним про війну в Україні. У мережі бурхливо відреагували на цю зустріч

Читайте також: За що ми воюємо, або Як справи в українського книговидання
Теги: книги скандал

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала
Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала
Євробачення-2023: які два міста боротимуться за проведення конкурсу
Євробачення-2023: які два міста боротимуться за проведення конкурсу
Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки
Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки
«Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)
«Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
297K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
93K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
59K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
34K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
20K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
18K
Невже прозріла? Пропагандистка Симоньян закликала росіян «припинити брехати» (відео)

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту