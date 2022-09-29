Гендиректор книгарні Yakaboo оскандалився сексистською заявою, компанія відреагувала

Очільник книгарні невдало пожартував про жінок та поплатився за це посадою

Генеральний директор українського книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан потрапив у сексистський скандал через своє висловлювання про жінок, яке обурило українців. У відповідь на це компанія відсторонила Богдана від виконання обов’язків.

Богдан, відповідаючи на запитання, який вигляд має загальний портрет читачів його магазину, зазначив, що більше книг купляють жінки. На думку Богдана, це пов’язано з тим, що вони «витрачають кошти, які заробили чоловіки».

«У цілому більше [книжок] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки», – заявив він у межах зустрічі українських популяризаторів читань «Українська книга: після війни, геть від Москви», відео зустрічі 28 вересня опублікували на YouTube-каналі «Ковальська».

Така заява гендиректора Yakaboo викликала хвилю обурення у соцмережах. Користувачі соцмереж почали закликати українців бойкотувати онлайн-книгарню після скандальної заяви її гендиректора. Люди розкритикували Богдана за те, що він дозволяє собі так принижувати свою ж цільову аудиторію.

Також користувачі соцмереж на тлі скандалу закликають купувати книги безпосередньо у видавництв.

«Ви думаєте, це смішний жарт? Коли при тотальній інфляції, безробітті, відсутності проєктів і клієнтів, працюючи понаднормово, щоб і на їжу було, і на теплий одяг, і на тривожні валізки, ядерну й зимову, і на донати армії, виділяєш кілька сотень на омріяну книжку. А тебе знецінюють: у чоловіка взяла. Просто тому, що жінка», – обурилася у Facebook блогерка Аліна Шубська.

Згодом компанія Yakaboo відреагувала на скандал. Yakaboo перепросила з слова Богдана та повідомила, що його тимчасово відсторонено від управління компанією.

«Вчора СЕО Yakaboo Іван Богдан припустився дуже прикрої помилки, невдало висловившись про жінок під час публічної дискусії. Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда.

Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків.

У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення», – зазначається у повідомленні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Yakaboo.

Відреагував на скандал і сам Богдан. На своїй сторінці у Facebook він попросив вибачення за свої слова та заявив, що іде з посади.

«Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення. Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації.

Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo», – написав він.

Нагадаємо, раніше під час літературного фестивалю у Норвегії український письменник Юрій Андрухович провів публічну дискусію з росіянином Михайлом Шишкіним про війну в Україні. У мережі бурхливо відреагували на цю зустріч.