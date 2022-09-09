Андрухович у Норвегії поговорив із російським письменником: як відреагували українці

Українці розкритикували Юрія Андруховича через його участь у дискусії з російським письменником

Під час літературного фестивалю у Норвегії український письменник Юрій Андрухович поговорив з росіянином Михайлом Шишкіним про війну в Україні. У мережі бурхливо відреагували на цю зустріч. Про подію стало відомо з програми норвезького фестивалю Bjørnsonfestivalen.

Розмова Андруховича та Шишкіна відбулася 8 вересня в норвезькому місті Молде під час літературного фестивалю. Як зазначають на сайті фестивалю, тема розмови була присвячена війні в Україні та її передумовам. Модерував зустріч польський письменник та журналіст Вітольд Шабловський.

«І Юрій Андрухович, і Михайло Шишкін є одними із найбільш визнаних авторів у своїх країнах. Обидва різко критикують Путіна, Шишкін залишив батьківщину понад двадцять років тому і продовжує свою опозицію режиму у Москві зі Швейцарії», – розповідають організатори.

Про цю розмову написав Український інститут книги у соцмережах.

Українці у соцмережах бурхливо відреагували на цей захід. Вони розкритикували Андруховича за те, що під час війни він веде дискусію з росіянином. Водночас низка коментаторів висловили своє здивування, що подібний допис з'явився на сторінці Інститут книги – державної інституції.

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Модератор дискусії Вітольд Шабловський у своїх соцмережах коротко окреслив суть розмови між Андруховичем та Шишкіним. За словами Шабловського під час дискусії обидва письменники погодилися, що війна – це кінець режиму Путіна.

«В Україні вибухнула буря через наші дебати у норвезькому Молді. Все через зустріч Андруховича з російським письменником Михайлом Шишкіним. Багато людей вважає, що з письменникам з Росії не потрібно розмовляти.

В той же час Михайло Шишкін говорив, що просить вибачення в українців за те, що Путін робить від імені Росії. І що просить вибачення, бо, дії Росії настільки страшні, що тут ніякі вибачення не будуть працювати.

Андрухович говорив про те, що народжується нова Україна. І що з кожним днем перемога стає все ближчою. Обидва погодились, що війна – це кінець режиму Путіна», – написав польський письменник.

Шабловський додав, що модерація цієї розмови була великим викликом, водночас він зазначив, що відчуває гордість, бо розмова, на його думку, вийшла гарною.

Зазначимо, письменник Михайло Шишкін з 1995 року проживає у Швейцарії. У 2013 році він відмовився представляти Росію на міжнародному книжковому ярмарку США «BookExpo America 2013» з політичних міркувань. Письменник також критикував незаконну анексію Криму Росією у своїх есе, опублікованих у європейських газетах. У 2022 Михайло Шишкін зазначив, що бездіяльність європейських політиків після захоплення Криму зробила можливим широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

фото: Вітольд Шабловський

Bjørnson Festival – це міжнародний літературний фестиваль, який проводиться щорічно протягом серпня/вересня в Молде та Нессеті, Норвегія. Подія названа на честь лауреата Нобелівської премії з літератури Бьорнстєрне Бьорнсона, який виріс у цьому районі.

Нагадаємо, раніше легендарна українська актриса Ольга Сумська зіткнулася з критикою за те, що восени збирається зіграти у виставі нині покійного російського режисера Валерія Беляковича. Своєю чергою зірка заявила, що в оновленому складі вистави немає нікого з Росії, а частину коштів, отриманих із вистави, буде передано на потреби української армії.