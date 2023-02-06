Харків’янка потрапила до трійки переможців престижного арт-конкурсу в Британії

Картину, яку за умовами конкурсу треба було написати за 30 хвилин, Юлія Лапшина присвятила Україні

Українка Юлія Лапшина з Харкова потрапила до трійки переможців у престижному конкурсі Art Battle Manchester, який наприкінці минулого тижня відбувся у Великій Британії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Art Battle Manchester – змагання митців, яке у 2013 році започаткувала подружня пара з Британії. Ідея проєкту полягала в тому, щоб вивести художників на сцену та зробити процес творчості більш видовищним, тобто обмежити час та запросити глядачів.

На честь десятирічного ювілею конкурсу організатори запросили позмагатися між собою всіх переможців минулих років. До списку увійшла і Юлія Лапшина, яка перемогла Art Battle Manchester у 2019 році.

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Готуючись до змагання, харків’янка без сумніві обрала тему ‒ війну в Україні. «Я практикувала місяць, вдосконалювала навики. Всім учасникам дали чисті полотна, однакових розмірів. І ти мав 30 хвилин, щоб намалювати картину. Конкурс відбувався двома раундами, в кожному брали участь по 5 митців. Мені була важлива не стільки перемога, а те, що я дуже хотіла привернути увагу до війни в Україні. Адже Британія, британці дуже підтримують і допомагають Україні і я мала ще одну нагоду нагадати всім, що відбувається у моїй країні», ‒ каже Юлія Лапшина.

Її робота називалась «STOP WAR». На фоні синьо-жовтого прапора художниця намалювала обличчя дівчини. «Я промовляла фарбами і з назви все було зрозуміло, про що я хочу сказати світові. Емоційно мені у цей рік дуже важко. Малювання допомагає перенести ці переживання на малюнок. З’явилось за цей рік більше патріотичності і гордості за свою країну. Я дуже вірю, маю надію, що у нас все буде добре, що ми вистоїмо», ‒ говорить мисткиня.

За Юлю вболівали батьки. Вони виїхали з Харкова у березні 2022 року. Сьогодні тимчасово проживають у Тернополі.

Після Art Battle Manchester організатори проводять аукціон. Юлія Лапшина сподівається, що її роботу куплять і виручені гроші вона передасть українцям, які постраждали від війни.