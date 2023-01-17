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Борис Джонсон випустить мемуари, в яких розкаже про війну в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Борис Джонсон випустить мемуари, в яких розкаже про війну в Україні
Дата публікації книги Джонсона поки що не анонсована
фото з відкритих джерел

У книзі будуть описані події, які припали на прем'єрство Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав угоду про написання мемуарів. Роботу над новою книгою вестиме видавництво HarperCollins. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що у книзі, зокрема, будуть описані події, які припали на прем'єрство Джонсона: повномасштабне вторгнення РФ в Україну, епідемія COVID-19 та Brexit.

За словами видавців, книга, яка поки що не має назви, стане мемуарами прем'єр-міністра, не схожими ні на які інші. Дата публікації книги поки що не анонсована, але відомо, що її опублікують у Британії видавництво Harper Collins. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з Борисом Джонсоном, оскільки він пише свою книгу про перебування на посаді прем'єра під час одних з найважливіших подій, які відбулися в Сполученому Королівстві останнім часом», – заявила Арабелла Пайк, директор видавництва William Collins.

Зазначимо, що Джонсон також є автором кількох книг. Найвідоміша з них – «Фактор Черчілля» про прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля. У 2015 році він підписав контракт про створення книги про Вільяма Шекспіра, але незабаром вона була відкладена на невизначений термін.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав у Twitter 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.

Відзначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

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Теги: росія війна Велика Британія Україна Борис Джонсон

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