Борис Джонсон випустить мемуари, в яких розкаже про війну в Україні

У книзі будуть описані події, які припали на прем'єрство Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав угоду про написання мемуарів. Роботу над новою книгою вестиме видавництво HarperCollins. Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, що у книзі, зокрема, будуть описані події, які припали на прем'єрство Джонсона: повномасштабне вторгнення РФ в Україну, епідемія COVID-19 та Brexit.

За словами видавців, книга, яка поки що не має назви, стане мемуарами прем'єр-міністра, не схожими ні на які інші. Дата публікації книги поки що не анонсована, але відомо, що її опублікують у Британії видавництво Harper Collins. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

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«Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з Борисом Джонсоном, оскільки він пише свою книгу про перебування на посаді прем'єра під час одних з найважливіших подій, які відбулися в Сполученому Королівстві останнім часом», – заявила Арабелла Пайк, директор видавництва William Collins.

Зазначимо, що Джонсон також є автором кількох книг. Найвідоміша з них – «Фактор Черчілля» про прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля. У 2015 році він підписав контракт про створення книги про Вільяма Шекспіра, але незабаром вона була відкладена на невизначений термін.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав у Twitter 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.

Відзначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

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Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.