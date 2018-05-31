«Люди «сірої зони»: у Києві відбудеться презентація книги про російську анексію Криму

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Книга охоплює період життя кримчан, коли російські силовики та спецслужби почали проти них масові репресії

5 червня у Києві об 11:00 відбудеться презентація книги про російську анексію Криму «Люди «сірої зони». Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті.

«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії. Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.

Книга створена за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Вона охоплює період життя кримчан, коли російські силовики та спецслужби почали проти них масові репресії.

У проекті авторів Анни Андрієвської та Олени Халімон йдеться про ту частину історії «кримської весни», яку замовчує або навмисно спотворює російська пропаганда. Понад півсотні оповідей спростовують міфи про те, що анексія півострова була безкровна і що «кримчани не намагалися чинити опір, а добровільно вибрали Росію».

Як насправді Крим опинився під контролем Росії та чим це обернулося для його мешканців? Які методи застосовують російські спецслужби та силовики щодо мирних громадян на півострові? Відповіді на ці та інші питання дають кримчани, які стали свідками та жертвами російського військового захоплення півострова навесні 2014 року.

Спікери:

Володимир В’ятрович — Голова Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук, публіцист.

Анна Андрієвська — співавторка книги «Люди сірої зони», журналістка.

Олена Халімон — співавторка книги «Люди сірої зони», співробітниця Українського інституту національної пам’яті.

Андрій Щекун — співкоординатор руху «ЄвромайданКрим».

Наталія Каплан — сестра політв'язня Олега Сенцова.

Презентація книги «Люди «сірої зони» відбудеться у третю річницю початку кримінального переслідування кримчан російською владою за участь у Євромайдані. Після вироків кримських судів за це відбувають покарання активісти Олександр Костенко та Андрій Коломієць.

Також у книзі представлені історії кримських політв'язнів, зокрема, Олега Сенцова та Володимира Балуха, які зараз голодують у російській в'язниці та сімферопольському СІЗО.