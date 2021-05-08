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    Дружина Лещенка сьогодні виступить в нічному клубі Москви

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    Анастасія Топольська вже не вперше виступатиме в Москві після початку російської агресії - Дружина Лещенка сьогодні виступить в нічному клубі Москви
    Анастасія Топольська вже не вперше виступатиме в Москві після початку російської агресії
    Фото клубу «Мутабор»

    8 березня Топольська відвідає Москву, де гратиме в нічному клубі «Мутабор»

    Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей SHEIS (Анастасія Топольська, ексDJ Nastya) виступить в Росії.

    «Квір-об’єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ) заводять другий «Хоровод». Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі і секс-позитивності», – повідомляється у Фейсбук організаторів дійства.

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    Активіст Сергій Стерненко відреагував на подію.

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    Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

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    Теги: Росія агресія декларація дружина Сергій Стерненко
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