Дружина Лещенка сьогодні виступить в нічному клубі Москви

Анастасія Топольська вже не вперше виступатиме в Москві після початку російської агресії

8 березня Топольська відвідає Москву, де гратиме в нічному клубі «Мутабор»

Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей SHEIS (Анастасія Топольська, ексDJ Nastya) виступить в Росії.

«Квір-об’єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ) заводять другий «Хоровод». Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі і секс-позитивності», – повідомляється у Фейсбук організаторів дійства.

Активіст Сергій Стерненко відреагував на подію.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

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