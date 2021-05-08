Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
Телеведуча-мільярдерка продовжує з'являтися у своїх фільмах разом із друзями-росіянами
Кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.
Телеведуча-мільярдерка розповіла, що їй «несподівано пощастило» провести день у колі родини давнього друга, з яким не бачилася кілька років.
Сам Кіркоров згадував покійну матір.
– Мені дуже не вистачає мами, це був мій найближчий друг, найближча людина. Це була людина, з якою завжди було добре, спокійно і легко. На якийсь час замінила маму Алла (Пугачова, – ред.). У них дуже багато спільного, вони обидві – сильні жінки. На той період вона настільки окрилила мене, дала змогу не збожеволіти, я був на грані, коли мами не стало, – заявив співак.
Кіркоров також влаштував Марченко екскурсію у домашню капличку та похвалився, що у ній буде візантійський розпис та декор із сусального золота. Завершився фільм спільним чаюванням.
Раніше кума Володимира Путіна Оксана Марченко привітала з днем народження Філіпа Кіркорова.
До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні.
Раніше дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.
Крім того, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки.
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