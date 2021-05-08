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    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір

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    Телеведуча-мільярдерка розповіла, що їй &laquo;несподівано пощастило&raquo; провести день у колі родини давнього друга - Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Телеведуча-мільярдерка розповіла, що їй «несподівано пощастило» провести день у колі родини давнього друга
    Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

    Телеведуча-мільярдерка продовжує з'являтися у своїх фільмах разом із друзями-росіянами

    Кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

    Телеведуча-мільярдерка розповіла, що їй «несподівано пощастило» провести день у колі родини давнього друга, з яким не бачилася кілька років.

    Сам Кіркоров згадував покійну матір.

    – Мені дуже не вистачає мами, це був мій найближчий друг, найближча людина. Це була людина, з якою завжди було добре, спокійно і легко. На якийсь час замінила маму Алла (Пугачова, – ред.). У них дуже багато спільного, вони обидві – сильні жінки. На той період вона настільки окрилила мене, дала змогу не збожеволіти, я був на грані, коли мами не стало, – заявив співак.

    Кіркоров також влаштував Марченко екскурсію у домашню капличку та похвалився, що у ній буде візантійський розпис та декор із сусального золота. Завершився фільм спільним чаюванням.

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    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Кіркоров зізнався паломниці-Марченко, що Пугачова замінила йому матір
    Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

    Раніше кума Володимира Путіна Оксана Марченко привітала з днем народження Філіпа Кіркорова.

    До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні.

    Раніше дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

    Крім того, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки.

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    Теги: історія міністр кіно Ганна Герман політика Оксана Марченко артист Олександр Ткаченко співак
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