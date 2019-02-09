Стали відомі перші фіналісти українського нацвідбору на «Євробачення»
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Другий півфінал національного відбору відбудеться 16 лютого
Сьогодні у Києві відбувся перший тур національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019» .
У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників: гурт The Hypnotunez - лідер Гера Луїдзе, з піснею Hey; Letay - музикант Ілля Резніков, з піснею «Мила моя»; співачка Vera Kekelia - з піснею Wow; гурт ЦеШо - з піснею Hate; гурт Yuko - з піснею Galina Guliala; Maruv - співачка Анна Корсун, з піснею For you; гурт Brunettes Shoot Blondes - соліст Андрій Ковальов, з піснею Houston; Bahroma - фронтмен Роман Бахарєв, з піснею «Назавжди-Навсегда».
У журі національного конкурсу цього року були Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.
Підсумки суддівського голосування:
- 1 бал - The Hypnotunez,
- 2 бали - Letay,
- 3 бали - Bahroma,
- 4 бали - Vera Kekelia,
- 5 балів - гурт ЦеШо
- 6 балів - Maruv,
- 7 балів - Brunettes Shoot Blondes,
- 8 балів - Yuko
Натомість глядачі розподілили учасників наступним чином:
- 1 бал - The Hypnotunez,
- 2 бали - Vera Kekelia,
- 3 бали - Letay,
- 4 бали - Bahroma,
- 5 балів - Yuko,
- 6 балів - гурт ЦеШо,
- 7 балів - Brunettes Shoot Blondes,
- 8 балів - Maruv,
Тож за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Maruv, Brunettes Shoot Blondes та Yuko.
Другий півфінал національного відбору відбудеться 16 лютого.
Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.
Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.
Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».
Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишився таким, як і рік тому.
Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).
У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.