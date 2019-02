Стали відомі перші фіналісти українського нацвідбору на «Євробачення»



Сьогодні у Києві відбувся перший тур національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019» .

У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників: гурт The Hypnotunez - лідер Гера Луїдзе, з піснею Hey; Letay - музикант Ілля Резніков, з піснею «Мила моя»; співачка Vera Kekelia - з піснею Wow; гурт ЦеШо - з піснею Hate; гурт Yuko - з піснею Galina Guliala; Maruv - співачка Анна Корсун, з піснею For you; гурт Brunettes Shoot Blondes - соліст Андрій Ковальов, з піснею Houston; Bahroma - фронтмен Роман Бахарєв, з піснею «Назавжди-Навсегда».

У журі національного конкурсу цього року були Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

Підсумки суддівського голосування:

1 бал - The Hypnotunez,

2 бали - Letay,

3 бали - Bahroma,

4 бали - Vera Kekelia,

5 балів - гурт ЦеШо

6 балів - Maruv,

7 балів - Brunettes Shoot Blondes,

8 балів - Yuko

Натомість глядачі розподілили учасників наступним чином:

1 бал - The Hypnotunez,

2 бали - Vera Kekelia,

3 бали - Letay,

4 бали - Bahroma,

5 балів - Yuko,

6 балів - гурт ЦеШо,

7 балів - Brunettes Shoot Blondes,

8 балів - Maruv,

Тож за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Maruv, Brunettes Shoot Blondes та Yuko.

Другий півфінал національного відбору відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишився таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.