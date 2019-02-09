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    Стали відомі перші фіналісти українського нацвідбору на «Євробачення»

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    У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників - Стали відомі перші фіналісти українського нацвідбору на «Євробачення»
    У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників

    Другий півфінал національного відбору відбудеться 16 лютого

    Сьогодні у Києві відбувся перший тур національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019» .

    У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників: гурт The Hypnotunez - лідер Гера Луїдзе, з піснею Hey; Letay - музикант Ілля Резніков, з піснею «Мила моя»; співачка Vera Kekelia - з піснею Wow; гурт ЦеШо - з піснею Hate; гурт Yuko - з піснею Galina Guliala; Maruv - співачка Анна Корсун, з піснею For you; гурт Brunettes Shoot Blondes - соліст Андрій Ковальов, з піснею Houston; Bahroma - фронтмен Роман Бахарєв, з піснею «Назавжди-Навсегда».

    У журі національного конкурсу цього року були Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

    Підсумки суддівського голосування:

    • 1 бал -  The Hypnotunez,
    • 2 бали - Letay,
    • 3 бали - Bahroma,
    • 4 бали - Vera Kekelia,
    • 5 балів - гурт ЦеШо
    • 6 балів - Maruv,
    • 7 балів - Brunettes Shoot Blondes,
    • 8 балів - Yuko

    Натомість глядачі розподілили учасників наступним чином: 

    • 1 бал -  The Hypnotunez,
    • 2 бали - Vera Kekelia,
    • 3 бали - Letay,
    • 4 бали - Bahroma,
    • 5 балів - Yuko,
    • 6 балів - гурт ЦеШо,
    • 7 балів - Brunettes Shoot Blondes,
    • 8 балів - Maruv,

    Тож за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Maruv, Brunettes Shoot Blondes та Yuko.

    Другий півфінал національного відбору відбудеться 16 лютого.

    Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

    Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

    Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

    Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишився таким, як і рік тому.

    Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

    У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

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