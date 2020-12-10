Білл Гейтс порадив п'ять книг, які варто прочитати до кінця «паршивого» 2020 року

За словами бізнесмена, він останніми місяцями намагався глибше зрозуміти структуру системного расизму

Засновник Microsoft Білл Гейтс опублікував підбірку з п'яти книг, які радить прочитати перед підбиттям підсумків року, що минає.

«У важкі часи, а 2020 рік без сумніву можна назвати важким, ті з нас, хто люблять читати, звертаються до найрізноманітніших книг. У цьому році я іноді хотів заглибитися в яку-небудь складну тему – наприклад, у несправедливість, що лежить в основі протестів Black Lives Matter. Іноді мені потрібно було знизити темп і звернутися наприкінці дня до чого-небудь легшого. У результаті я прочитав безліч різних книг. Сподіваюся, ви знайдете тут щось, що допоможе вам закінчити рік на хорошій ноті», – написав Білл Гейтс.

«Новий Джим Кроу: масові ув'язнення в епоху дальтонізму» / Мішель Александр

Як і багато білих, в останні місяці намагався глибше зрозуміти структуру системного расизму. Ця книга відкриває очі на те, як кримінальна система несправедливо переслідує людей на підставі їхнього кольору шкіри. Вона пояснює історичні причини нерівності та наводить цифри. Я й раніше був знайомий із деякими даними, але Мішель Александр допомогла мені помістити їх у контекст. Я закінчив читання цієї книги переконаним у тому, що нам потрібні справедливіший підхід до винесення вироків і більше інвестицій у кольорові спільноти.

«Діапазон: чому дженералісти перемагають у спеціалізованому світі» / Девід Епштейн

Я почав стежити за роботою Епштейна після того, як подивився його фантастичний виступ на TED про спортивні досягнення. У своїй новій захопливій книзі він стверджує, що, хоча світ, здається, вимагає від людей усе більшої та більшої спеціалізації – наприклад, у вашій кар'єрі – насправді нам потрібно більше фахівців, «що володіють широким кругозором, у яких є різноманітний досвід». Приклади, до яких він звертається, – від Роджера Федерера до Чарльза Дарвіна та експертів із радянських справ часів холодної війни. Я думаю, що його ідеї також допомагають пояснити деякі успіхи Microsoft, бо ми наймаємо людей, які мають досвід у багатьох галузях. Якщо ви фахівець широкого профілю, ця книга для вас.

«Чудовий і мерзотний: Сага про Черчилля, сім'ю та непокору під час бліцу»/ Ерік Ларсон.

Так само і з цією блискучою роботою про 1940-1941 роки, коли англійці майже щоночі тулилися в підвалах і на станціях метро, поки Німеччина намагалася змусити їх підкоритися бомбардуванню. Страх і тривога, які вони відчували, хоча й були набагато серйознішими, ніж те, що ми відчуваємо з Covid-19, усе одно здаються знайомими. Ларсон дає читачеві яскраве уявлення про те, яким було життя звичайних громадян у цей жахливий період. Він відмінно описує деяких британських лідерів, які пережили кризу, зокрема Вінстона Черчилля та його близьких радників. Звичайно, обсяг цієї роботи дуже вузький, щоби бути єдиною книгою про Другу світову війну, яку ви коли-небудь читали. Але це відмінне доповнення до літератури, присвяченої цьому трагічному періоду.

«Шпигун і зрадник: найбільша шпигунська історія холодної війни» / Бен Макінтейр

Ця документальна розповідь присвячена Олегу Гордієвському – офіцеру КДБ, який став подвійним агентом британців, – й Олдрічу Еймсу – американському перебіжчикові, який, ймовірно, зрадив його. Макінтейр переказує свої історії, спираючись не тільки на західні джерела (зокрема самого Гордієвського), але і звертаючись до точки зору російської сторони. Ця книга так само цікава, як і мої улюблені шпигунські романи.

«Подих від солі: смертельна генетична хвороба, нова ера в науці та пацієнти та сім'ї, які змінили медицину»/ Біджан П. Тріведі

Це книга, яка по-справжньому надихає. Тріведі документує історію чудових наукових інновацій і того, як вони змогли покращити життя багатьох пацієнтів із муковісцидозом. Ця історія дуже багато важить для мене, бо знаю сім'ї, яким допомогли нові ліки, описані в цій книзі. Я підозрюю, що в найближчі роки ми побачимо ще багато схожих робіт, оскільки біомедичні чудеса з'являються в лабораторіях усе швидшими темпами.

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