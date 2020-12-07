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    Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні

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    В Україні досі не роблять достатньо тестів на коронавірус&nbsp; - Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні
    В Україні досі не роблять достатньо тестів на коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    Загальна кількість виявлених випадків хвороби нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників

    Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун не згодна із заявами влади про те, що в Україні знижується захворюваність на коронавірус. І навіть те, що ми традиційно після вихідних побачили зниження кількості зафіксованих випадків Covid-19, поки що не дає підстав стверджувати про позитивну динаміку.

    Супрун наголосила, що загальна кількість виявлених випадків нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників.

    «Можна сказати одразу одне - за листопад-початок грудня в обсягах тестування абсолютно нічого не змінилося. Кількість тестів не збільшилася, коефіцієнт позитивності не зменшився, а подекуди зріс, так само державні лабораторії МОЗ України роблять приблизно половину тестів, решту - приватні і комунальні лабораторії. Українці продовжують платити за ці тести зі своєї кишені», - наголосила Супрун.

    Щоб пояснити усе на реальному прикладі вона навела статистику за вчорашній день - 6 грудня. Отже, було виявлено 8641 випадок. Кількість виконаних тестів ПЛР склала 27 881.

    «Людина потрапляє в статистику лише за результатом ПЛР. При цьому в статистиці додатково вказується кількість тесті ІФА. Не до кінця зрозуміло навіщо це роблять, адже по суті вони нічого не показують для розуміння картини захворюваності.

    За показниками ПЛР+ і загальної кількості проведених методом ПЛР тестувань можна порахувати коефіцієнт позитивності за вчора. Цей показник можна порахувати так:

    • (позитивні тести ПЛР) / (загальна кількість проведених тестів ПЛР) x 100%

    Отже, за вчора маємо наступні показники: (8641) / (27881) x 100% = 30,9%.

    Коефіцієнт позитивності в Україні у 6(!) разів вищий ніж рекомендує ВООЗ - а це 5% і менше відсотків», - йдеться в повідомленні.

    Окремо для розуміння картини захворюваності та оцінки ситуації потрібно аналізувати показники госпіталізованих людей, реанімацій та підключень до апаратів ШВЛ. Ці дані можна взяти з дашборду НСЗУ

    «Коли адекватно працює система, не може бути такого, щоб кількість тестів залишалася однаковою, показник госпіталізацій та реанімацій зростав, а пацієнти не могли потрапити до лікарні, бо там немає місць. Якщо це відбувається, то скоріше за все, люди потрапляють в медзаклади вже в тяжкому стані. Не дивно, бо нещодавно МОЗ України знизило показники сатурації, за яким мала б проводитися обов’язкова госпіталізація людини. Тепер приводом до госпіталізації є показник 92% і менше. При цьому збільшується кількість повідомлень про те, що пацієнтів занадто рано виписують додому, аби звільнити ліжка, тому вони шукають кисневі концентратори, аби доліковуватися вдома», - наголосила Супрун.

    Нагадаємо, 7 грудня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні за минулий тиждень зменшилась кількість тих, хто захворів на коронавірус. Урядовець назвав причини, що сприяло такій динаміці.

     

    Теги: Уляна Супрун українці хвороби Денис Шмигаль ВООЗ коронавірус
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