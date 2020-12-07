Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні

Загальна кількість виявлених випадків хвороби нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун не згодна із заявами влади про те, що в Україні знижується захворюваність на коронавірус. І навіть те, що ми традиційно після вихідних побачили зниження кількості зафіксованих випадків Covid-19, поки що не дає підстав стверджувати про позитивну динаміку.

Супрун наголосила, що загальна кількість виявлених випадків нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників.

«Можна сказати одразу одне - за листопад-початок грудня в обсягах тестування абсолютно нічого не змінилося. Кількість тестів не збільшилася, коефіцієнт позитивності не зменшився, а подекуди зріс, так само державні лабораторії МОЗ України роблять приблизно половину тестів, решту - приватні і комунальні лабораторії. Українці продовжують платити за ці тести зі своєї кишені», - наголосила Супрун.

Щоб пояснити усе на реальному прикладі вона навела статистику за вчорашній день - 6 грудня. Отже, було виявлено 8641 випадок. Кількість виконаних тестів ПЛР склала 27 881.

«Людина потрапляє в статистику лише за результатом ПЛР. При цьому в статистиці додатково вказується кількість тесті ІФА. Не до кінця зрозуміло навіщо це роблять, адже по суті вони нічого не показують для розуміння картини захворюваності.

За показниками ПЛР+ і загальної кількості проведених методом ПЛР тестувань можна порахувати коефіцієнт позитивності за вчора. Цей показник можна порахувати так:

(позитивні тести ПЛР) / (загальна кількість проведених тестів ПЛР) x 100%

Отже, за вчора маємо наступні показники: (8641) / (27881) x 100% = 30,9%.

Коефіцієнт позитивності в Україні у 6(!) разів вищий ніж рекомендує ВООЗ - а це 5% і менше відсотків», - йдеться в повідомленні.

Окремо для розуміння картини захворюваності та оцінки ситуації потрібно аналізувати показники госпіталізованих людей, реанімацій та підключень до апаратів ШВЛ. Ці дані можна взяти з дашборду НСЗУ.

«Коли адекватно працює система, не може бути такого, щоб кількість тестів залишалася однаковою, показник госпіталізацій та реанімацій зростав, а пацієнти не могли потрапити до лікарні, бо там немає місць. Якщо це відбувається, то скоріше за все, люди потрапляють в медзаклади вже в тяжкому стані. Не дивно, бо нещодавно МОЗ України знизило показники сатурації, за яким мала б проводитися обов’язкова госпіталізація людини. Тепер приводом до госпіталізації є показник 92% і менше. При цьому збільшується кількість повідомлень про те, що пацієнтів занадто рано виписують додому, аби звільнити ліжка, тому вони шукають кисневі концентратори, аби доліковуватися вдома», - наголосила Супрун.

Нагадаємо, 7 грудня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні за минулий тиждень зменшилась кількість тих, хто захворів на коронавірус. Урядовець назвав причини, що сприяло такій динаміці.