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Мовний омбудсмен порадів, що українці масово відмовляються від російської

glavcom.ua
Мовний омбудсмен порадів, що українці масово відмовляються від російської
Мовний омбудсмен розповів про перехід громадян на українську мову
фото:https://mova-ombudsman.gov.ua

З початку повномасштабного вторгнення в Україні створено мережі курсів з безкоштовного опанування української мови

Зараз в Україні відбуваються кардинальні зміни в частині переходу громадян на українську мову і відмови від інших.  Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, це є результатом роботи різних груп, які наполягали на вилученні російської мови з освітнього процесу у школах, вилученні творів російських письменників із програми зарубіжної літератури, робота із парламентськими комітетами, комунікація на рівні Кабміну.

Тарас Кремінь зазначив, що минулого року відбулись  відразу дві хвилі імплементації мовного законодавства. Так, з 16 січня 2022 року набула чинності стаття, яка передбачає обов’язковість друку газет українською, а в місцях їхнього розповсюдження не менше 50% накладу видань повинно бути українською. З 16 липня минулого року набула чинності стаття щодо обов’язковості української мови в Інтернеті.

«Разом із тим, за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення, ми отримали можливість накладати санкції у вигляді попереджень або штрафів на злісних порушників. Було важливо підготуватися до цих хвиль і надати широку розгорнуту інформацію, як треба бути готовими до них», – зазначив уповноважений з питань захисту державної мови.   .

З початку повномасштабного вторгнення він ініціював створення мережі курсів з безкоштовного опанування української мови. «Зараз ми маємо близько 450 мовних локацій в кожній області, окрім окупованих територій. Вони пропонують усім охочим, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, опанувати мову та бути максимально інтегрованими до україномовного середовища», – поділився інформацією Тарас Кремінь.

Він визнав, що мешканці окремих міст і містечок Півдня та Сходу недостатньо володіли українською, але, опинившись в західних областях, потрапили до україномовного середовища і для кращої адаптації ці курси стали їм у пригоді. «Це допомогло в тому, що динаміка переходу на українську стала такою унікальною та домінуючою за всі роки незалежності», – вважає мовний омбудсмен.

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Теги: санкції українці робота Тарас Кремінь мова

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