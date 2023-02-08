Водії «Убера» та «Уклона» ігнорували українську: мовний омбудсмен розповів про покарання

Послуги у сфері транспорту в Україні повинні надаватися державною мовою: найпопулярніші онлайн-сервіси протистоять російській

Онлайн-сервіси таксі інколи порушують закон про використання української мови як державної, проте компанії швидко реагують на скарги користувачів послугами. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як карають водії таксі за відмову спілкуватичя українською.

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Наприкінці минулого року за результатами звернень громадян щодо відмови водіїв сервісів «Убер» та «Уклон» обслуговувати пасажирів українською мовою уповноваженим було здійснено заходи державного контролю за застосуванням державної мови у компаніях.

Зазначені служби таксі не надають послуги з перевезення пасажирів, а є онлайн-сервісами, які через свої вебсайти і мобільні додатки надають користувачам доступ до замовлення послуг перевезення.

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«Надання інформації та обслуговування користувачів через онлайн-сервіси здійснюється у відповідності із законодавством про державну мову. Зокрема, їхні вебсайти та мобільні додатки мають українськомовні версії, комунікація з користувачами здійснюється відповідно до обраної ними мови», – зазначив мовний обдусмен.

Отже, послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання закону.

Варто відзначити, що окремі онлайн-сервіси реагують на скарги користувачів щодо мови обслуговування і можуть припинити доступ водію-порушнику до програмного забезпечення.

Так, наприклад, український онлайн-сервіс «Уклон» повідомив, що водій-порушник попереджений про його відключення від сервісу в разі повторної скарги. Також користувачі можуть поскаржитись службі підтримки сервісу, отримати відповідь про реагування, а до завершення перевірки водій буде заблокованим і не матиме доступу до сервісу. Також у компанії повідомили, що володіння державною мовою перевіряється під час співбесіди із водіями-партнерами при реєстрації на онлайн-сервісі.

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Нагадаємо, відповідно до статей 30 та 36 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.

За відмови обслуговувати українською при зверненні до уповноваженого громадяни мають надати інформацію про точний час, місце порушення, повні дані про водія і транспортний засіб, а також обставини і докази порушення (фото, відео). Повідомити про порушення мовного Закону можна через електронну форму на сайті або надіславши листа на електронну скриньку: [email protected]

Нагадаємо, мовний обдусмен відреагував на заборону російської у Могилянці: Тарас Кремінь вважає, що приклад Києво-Могилянської академії треба наслідувати іншим навчальним закладам.