Вступні іспити-2023: стали відомі нові подробиці для абітурієнтів

Вступники зможуть подати до 20 заяв, але не більше ніж 5 заяв на місця держзамовлення

Що треба знати випускникам, які складають мультипредметний тест

Верховна Рада скасувала ДПА і визначила правила вступу до навчальних закладів у 2023 році. Зокрема у цьому році випускники шкіл не здаватимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). Вступ відбуватиметься за результатами НМТ (національний мультпредметний тест). Втім, на вступну кампанію чекає низка новацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Закон – на стороні абітурієнта

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що передбачає скасування цього року державної підсумкової атестації та можливість проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) під час вступної компанії 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

«Рада схвалила 8228-1 щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року. Тільки основу, за - 304. Відміна ДПА, вступ за НМТ. Порядок і предмети НМТ затверджує Кабмін», – йдеться у повідомленні Железняка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться про ухвалення ВР за основу зі скороченням терміну підготовки до другого читання урядового проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року».

Законопроектом, пропонується доповнити закони України «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту» положеннями, якими передбачено, що:

- здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації;

- у 2023 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється без дотримання вимог вищезазначених законів в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки; Будь ласка, читайте текст після реклами

- фінансування заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році бюджетною програмою «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Особливості вступу-2023

Новацією 2023 року під час складання НМТ стане мінімальний прохідний бал, який дорівнює не менш як 10% для кожного предмета, залежно від максимальної кількості балів, що буде запропоновано в тому чи іншому варіанті тесту.

Так, вступники допускатимуться до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного балу не менш як 130 (дітей загиблих захисників України ця умова не стосується).

Конкурсний бал для вступу не може бути меншим за 150 балів для спеціальностей «стоматологія», «медицина», «педіатрія». Та меншим за 140 балів для спеціальностей «право», «публічне управління та адміністрування», «міжнародні відносини», «фармація, промислова фармація».

Згідно з правилами, вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і проходитимуть творчий конкурс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у міністерстві освіти говорять, що замість результатів НМТ-2023 можна буде скористатися результатами НМТ-2022 або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020/2021 років.

Який він, тест?

Удосконалений національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська), фізика, хімія або біологія (зробити вибір необхідно буде під час реєстрації на НМТ). Тривалість тестування – 180 хвилин. Цей час можна буде розподіляти між трьома блоками самостійно.

З української мови, історії України, хімії та біології буде по 30 тестових завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання, з фізики – 20 завдань.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що реєстрація на НМТ-2023 стартуватиме у квітні.

Новацією 2023 року під час складання НМТ стане мінімальний прохідний бал, який дорівнює не менш як 10% для кожного предмета, залежно від максимальної кількості балів, що буде запропоновано в тому чи іншому варіанті тесту.

Обмеження для вступників

Відповідно до проєкту, вступники допускатимуться до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного балу не менш як 130 (дітей загиблих захисників України ця умова не стосується).

Конкурсний бал для вступу не може бути меншим за 150 балів для спеціальностей «стоматологія», «медицина», «педіатрія». Та меншим за 140 балів для спеціальностей «право», «публічне управління та адміністрування», «міжнародні відносини», «фармація, промислова фармація».

Абітурієнти мають право подавати аж до 20 заяв за всіма джерелами фінансування та підставами вступу, з них не більш як п'ять заяв на місця державного або регіонального замовлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми погодили позицію, що всі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих територій, деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю на їхній вибір. І протягом трьох місяців вони повинні будуть укласти договір, приїхавши до закладу освіти на навчання», – розповів Шкарлет.

У вступній кампанії 2023 року не планується використовувати середні бали раніше отриманих документів про освіту та сільський коефіцієнт, а галузевий коефіцієнт буде використано для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня професійного молодшого бакалавра з пріоритетним вибором однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні, залежно від військово-політичної ситуації в Україні.

Як і минулоріч. окремою категорією для вступу залишаються заклади військової освіти та заклади зі спеціальними умовами навчання, прийом до яких буде здійснено за особливими правилами.

Згідно з новими правилами, вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і проходитимуть творчий конкурс.

До того ж, міністерстві повідомили, що замість результатів НМТ-2023 можна буде скористатися результатами НМТ-2022 або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020/2021 років.