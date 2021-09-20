На Алеї зірок у Києві з’явились імена чотирьох легендарних артистів (фото)

Лауреатами акції «Зірка України» стають найдостойніші, найталановитіші та знакові фігури в галузях культури, мистецтва, спорту

18 вересня на «Алеї зірок» (площа Перемоги, 3) в Києві відбулась церемонія закладання зірок переможцям загальнонаціональної акції «Зірка України».

До переліку людей, які прославили Україну, додалося ще чотири яскравих зірки:

Ігор Поклад – видатний український композитор, Народний артист України, лауреат національної премії ім.Т.Г.Шевченка, кавалер орденів «За заслуги» II та III ступеня та ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня;

співачка, яку називають співучою душею України, Народна артистка, громадська діячка, волонтер і політик Оксана Білозір;

відомий український співак, композитор, педагог, Народний артист України Іво Бобул;

співачка академічного жанру, актриса, професор вокалу, композитор, громадський діяч, Народна артистка України, Посол миру, володарка багатьох нагород і титулів Наталія Шелепницька.

Урочиста церемонія розпочалася з червоної доріжки та привітання цьогорічних лауреатів. А потім під звуки гімну «Зірка України» в небо злетіли повітряні кулі, що прикривали від цікавих очей пам'ятні знаки на асфальті.

Після того, як Ростислав Левінзон (голова оргкомітету) та Валерій Куцевалов (генеральний продюсер акції) вручили переможцям дипломи та пам'ятні знаки «Зірка України», ведучий свята Анатолій Гнатюк запросив до слова переможців. Слова Ігоря Поклада, Оксани Білозір, Іво Бобула, Наталії Шелепницької буквально потонули в оваціях глядачів.

По закінченню офіційної частини розпочався концерт, під час якого співали лауреати акції та їхні друзі. Так, Наталія Шелепницька виконала арію «Хабанера» з опери Бізе «Кармен» та пісню «Сила жінк). Іво Бобул заспівав «Небеса очей твоїх» композитора Ігоря Поклада, а також свої хіти. Оксана Білозір виконала свій шлягер «Україночка» та зворушливу «Чорну квітку», присвячену удовам бійців АТО.

Під час концерту прозвучали пісні Ігоря Поклада у виконанні гурту «Кобза» («Куди йдеш ти, дівчина). Оксани Пекун («Зелен клен», «Тиха вода», «Наречена») та твори з репертуару Анатолія Гнатюка, Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнко, чоловічого квінтету IL MEN, Тані Дяченко, Ігоря Мізраха, Олега Шака та ін.

Акція «Зірка України» як символ найвищого визнання була заснована в 2001 році. Тоді ж була закладена й «Алея зірок». За цей час лауреатами акції ставали найдостойніші, найталановитіші та знакові фігури в галузях культури, мистецтва, спорту, які внесли вагомий внесок в історію України та сприяли піднесенню її міжнародного авторитету. Всі вони народилися в Україні і своїми досягненнями сприяють формуванню позитивного іміджу нашої країни.

Першою на «Алеї зірок» в 2001 році з’явилася зірка Василя Зінкевича. Потім в різні роки лауреатами цієї престижної нагороди стали: Софія Ротару, Євгенія Мірошниченко, Сергій Бубка, хор ім. Г.Верьовки та Анатолій Авдієвський, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Олег Блохін, Тарас Петриненко, Михайло Воронін, Дмитро Гнатюк, Юрій Рибчинський, Олександр Злотник, Мирослав Вантух з Національним заслуженим академічним ансамблем танцю України імені Павла Вірського та ін.