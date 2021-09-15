Ткаченко розповів, що буде у Гостиному дворі після реставрації

Міністерство культури уже виділило кошти на відновлення будівлі

Після реставрації Гостиного двору у Києві у ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр. Про це написав міністр культури Олександр Ткаченко у Телеграм.

«Ми вже розмовляли з кураторами, які опікуються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостиного двору буде багатофункціональний мистецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумок наших майстрів народних художніх промислів», – зазначається у повідомленні.

Також, за словами Ткаченка, Міністерство культури та інформполітики вже здійснило розрахунки та підготувало необхідні документи для надання коштів на відновлення Гостиного двору у Києві.

«Після технічного обстеження проведемо експертизу, щоб розпочати протиаварійні роботи, а в подальшому – реставрацію. Міністерство культури та інформполітики вже здійснило розрахунки та підготувало необхідні документи для надання коштів балансоутримувачу об'єкта – заповіднику «Софія Київська», – написав Ткаченко.

Він зазначив, що зараз на фасад Гостиного двору вже натягнули захисну сітку, а сам об’єкт охороняє Нацполіція, «а не приватна компанія тих, хто свого часу претендував на цю будівлю». Також відбувається прибирання території навколо будівлі.

Як раніше повідомлялося, Гостиний двір взято під державну охорону.



