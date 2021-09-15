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    Оголошено лауреата премії імені Василя Стуса

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    Тарас Возняк &ndash; генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького - Оголошено лауреата премії імені Василя Стуса
    Тарас Возняк – генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького
    фото: Твоє місто

    Член журі Леонід Фінберг зазначив, що Тарас Возняк допомагає «осмислити наше сьогодення»

    Цьогоріч лауреатом премії імені Василя Стуса став Тарас Возняк – культуролог, політолог, засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї» та генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Про це повідомили у PEN Ukraine.

    Члени журі премії оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 15 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка. Возняк отримав грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

    Цього року кандидатів на премію Стуса висувало журі у складі почесного президента Українського ПЕН Мирослава Мариновича, режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який сам став лауреатом премії минулого року, декана Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександра Саврука, а також ще низки дослідників та письменників.

    Член журі та головний редактор видавництва «Дух і Літера» Леонід Фінберг під час церемонії нагородження зазначив, що Тарас Возняк допомагає «осмислити наше сьогодення».

    «Завдяки заснованому ним журналу «Ї» ми маємо навіть не планету, а галактику. Кожен із блоків, з якими він працює – філософський, історичний, краєзнавчий, – закриває цілу тему», – сказав він.

    Премія імені Василя Стуса – одна з найбільш почесних українських премій у сфері культури. У 1989 році її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. У 2016 році цю ініціативу продовжили Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і Літера».

    Премію щороку у вересні вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

    Торік лауреатом премії імені Василя Стуса став український кінорежисер і актор Ахтем Сеітаблаєв. Ахтем Сеітаблаєв – український та кримськотатарський кіноактор, режисер. Він працював, зокрема, над кінокартинами «Кіборги», «Чужа молитва», «Захар Беркут» та фільмом «Номери» за п’єсою Олега Сенцова.

    Теги: Львів музеї культура мистецтво премія
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    Оголошено лауреата премії імені Василя Стуса