«На трон сів неймовірний бовдур». Квартал-95 скасував прем’єру першого повнометражного мультфільма

Попередньо, українська прем’єра мультфільму відкладена до весни

Прем’єру фільму «Гуллівер повертається» перенесли на весну 2021 року. За словами продюсера, це пов’язано з «нестабільними умовами», - повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.

«Повернення Гуллівера» (Gulliver Returns) – перший повнометражний мультфільм від студії «Квартал 95» і Gulliver Films. Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід відклали до 29 квітня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

В анонсах «Гуллівера» раніше трохи розповідали про сюжет стрічки.

«Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд? За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту», – писали про мультфільм.

Презентація українського мультфільму відбулася в Берліні в межах кінофестивалю Berlinale, який цього року відсвяткував 70-річний ювілей. Проєкт також узяв участь у найбільшому світовому кіноринку Marche du Film у Каннах.