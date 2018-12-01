Оголошені переможці театрального фестивалю-премії «Гра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найкращою драматичною виставою було названо «Вій. Докудрама»

«Гра» - проект заснований і реалізований Національною спілкою театральних діячів України

30 листопада на сцені Національної оперети відбулася церемонія нагородження переможців Першого всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «Гра/Gra» (Great Real Art). Журі премії відзначило найкращі вистави за підсумками 2017 театрального року. Зокрема, найкращою драматичною виставою було названо «Вій. Докудрама», а грошова премія у номінації за найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу була розділена між двома виставами.

Список переможців Фестивалю-премії «Гра/Gra»:

«За найкращу виставу для дітей» - «Ангелик, що загубив зірку» Чернігівського обласного театру ляльок імені Олександра Довженка;

«За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу» - «Дідона та Еней» громадської організації Open Opera Ukraine. Грошова премія у цій номінації рішенням журі розподілена між двома виставами. Журі особливо відзначило звучання оркестру й диригента у виставі «Дідона та Еней» та виконавицю ролі Жанни (Олександру Студзінську) у виставі «Біла ворона» Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії;

«За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу» - переможець не визначений;

«За найкращу виставу камерної сцени» -«Віталік» «Дикого театру»;

«За найкращу експериментально-пошукову виставу» - «Гамлет» Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка;

«За найкращу драматичну виставу» - «Вій. Докудрама» Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Особлива відзнака журі – «Тату, ти мене любив?» Київського академічного театру «Золоті ворота».

«Гра» - проект заснований і реалізований Національною спілкою театральних діячів України, він не має аналогів серед вітчизняних культурно-мистецьких заходів. Головна мета Фестивалю-Премії – об'єднати всі театри країни і презентувати їх найкращі здобутки Україні та міжнародній спільноті, популяризувати національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначити провідні тенденції та стимулювати розвиток українського театрального конкурентного середовища.

Кожний театр мав право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем'єр, які вийшли протягом року, за власним вибором, згідно з принципом: «один заявник – одна заявка».

Цьогоріч у «Грі» участь взяли більше 70-ти театрів України різних форм власності і форматів роботи. За допомогою відеоперегляду вистав експерти Фестивалю-Премії сформували лонг-лист з 27 постановок. Потім вони дивилися вистави наживо і вибрали 12 театральних колективів-щасливчиків, гідних участі в фіналі.

Джерело: Дзеркало тижня