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    Ольга Сумська розказала, як її цькували

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    Молоді слід бути обережною у висловленні думки щодо інших - Ольга Сумська розказала, як її цькували
    Молоді слід бути обережною у висловленні думки щодо інших
    фото: instagram.com/olgasumska

    Акторка пережила булінг у дитинстві

    Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що в дитинстві та юні роки вона пережила цькування з боку однолітків. Про це пише Уніан.

    «Я народилася в династії відомих акторів Сумських, і у зв’язку з цим повсякчас доводилось зіштовхуватись з неприємною поведінкою в мою сторону як в школі, так і в інституті. Повірте, мені відомо, що таке дитячий та юнацький булінг. Знущання, заздрість і неприємні виказування позаочі, – все це було», – розповіла акторка.

    Також вона дала пораду молодому поколінню, яке часто не замислюється над тим, як боляче можуть зачепити слова.

    «Я би порадила молодому поколінню бути обережною у висловленні думки щодо інших, адже вона може боляче зачепити. А тим, хто вже зіштовхнувся з гострими висловлюваннями, хочу сказати, щоб поважали і вірили в себе, не слухаючи погане на свою адресу», – додала Сумська.

    Нагадаємо, раніше Ольга Сумська обурилася через занедбаний парк у рідному Запоріжжі.

    До слова, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Теги: булінг актор
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    Ольга Сумська розказала, як її цькували