Ольга Сумська розказала, як її цькували

Акторка пережила булінг у дитинстві

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що в дитинстві та юні роки вона пережила цькування з боку однолітків. Про це пише Уніан.

«Я народилася в династії відомих акторів Сумських, і у зв’язку з цим повсякчас доводилось зіштовхуватись з неприємною поведінкою в мою сторону як в школі, так і в інституті. Повірте, мені відомо, що таке дитячий та юнацький булінг. Знущання, заздрість і неприємні виказування позаочі, – все це було», – розповіла акторка.

Також вона дала пораду молодому поколінню, яке часто не замислюється над тим, як боляче можуть зачепити слова.

«Я би порадила молодому поколінню бути обережною у висловленні думки щодо інших, адже вона може боляче зачепити. А тим, хто вже зіштовхнувся з гострими висловлюваннями, хочу сказати, щоб поважали і вірили в себе, не слухаючи погане на свою адресу», – додала Сумська.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська обурилася через занедбаний парк у рідному Запоріжжі.

До слова, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.