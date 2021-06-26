Поливала себе водою декілька разів за ніч: актриса Ольга Сумська поскаржилася на подорож потягом

«Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено» – Сумська

Популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

«Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено! Потяг 791 Кременчук-Київ! Це справжнє пекло! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia! Як тут працюють бідні провідники? Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч», - написала обурена актриса.

Сумська порадила бути уважними, щодо купівлі квитків.

Нагадаємо, 25 червня, у Львові трапилася незвичайна ситуація з потягом. Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник попередив, що буде стоянка протягом години, бо запізнюється додатковий вагон. Але згодом потяг поїхав вчасно, відповідно пасажирам залишилося «ловити гав» у Львові.

Читайте також: