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    Поливала себе водою декілька разів за ніч: актриса Ольга Сумська поскаржилася на подорож потягом

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    Популярна українська актриса&nbsp;Ольга Сумська&nbsp;розповіла про те, як подорожувала потягом до Києва - Поливала себе водою декілька разів за ніч: актриса Ольга Сумська поскаржилася на подорож потягом

    Популярна українська актриса Ольга Сумська розповіла про те, як подорожувала потягом до Києва

    Скрін з відео

    «Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено» – Сумська

    Популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    «Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено! Потяг 791 Кременчук-Київ! Це справжнє пекло! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia! Як тут працюють бідні провідники? Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч», - написала обурена актриса.

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    Сумська порадила бути уважними, щодо купівлі квитків.

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    Нагадаємо, 25 червня, у Львові трапилася незвичайна ситуація з потягом. Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник попередив, що буде стоянка протягом години, бо запізнюється додатковий вагон. Але згодом потяг поїхав вчасно, відповідно пасажирам залишилося «ловити гав» у Львові.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Facebook актриса Ольга Сумская
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    Поливала себе водою декілька разів за ніч: актриса Ольга Сумська поскаржилася на подорож потягом