Фігурант «Миротворця»: помер відомий режисер та актор Мережко

У 2014 році Мережко зайняв проросійську позицію та підтримав окупацію Криму Росією

Мережко помер на 85-му році життя

Помер радянський та російський кіноактор та режисер Віктор Мережко. Про це російському агентству ТАСС повідомили у Спілці кінематографістів РФ.

Йому було 84 роки.

Мережко – автор сценарію таких фільмів, як «Трясина», «Вас чекає громадянка Ніканорова», «Ідучи – йди», «Рідні», «Польоти уві сні та наяву», «Самотня жінка бажає познайомитися» та «Курочка-ряба», а також серіалів «Провінціали» та «Сонька – Золота Ручка».

Крім цього, він був сценаристом мультфільмів «Василіса Прекрасна», «Премудрий Піскарь», «Вовк – сірий хвостище», «Ведмідь — липова нога» та «Пригоди пінгвіненка Лоло».

Віктор Мережко народився 28 липня 1937 року у Ростовській області. 1952 року з родиною переїхав до України. Жив у селі Руська Поляна під Черкасами, де закінчив школу та вивчив українську мову. Після невдалого вступу до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів поїхав до Архангельська працювати дроворубом.

1956 року приїхав до Львова, де вступив до Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Після закінчення по розподілу поїхав до Ростовської області.

З 1964 по 1968 роки навчався у ВДІКу. На другому курсі за його сценарієм зняли короткометражний фільм «Зарічні наречені».

Як режисер Мережко працював, зокрема, над «Сонькою – Золотою Ручкою» та телефільмом «Новорічні чоловіки».

У 2014 році Мережко зайняв проросійську позицію та підтримав окупацію Криму Росією. У липні 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни.

Мережко – фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, яка незаконно відвідувала окупований Росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України.

До слова, на 86-му році життя помер актор Леонід Куравльов.