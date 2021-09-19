Ольга Сумська обурилася через занедбаний парк у рідному Запоріжжі (фото, відео)

Актриса зауважила, що у парку нічого не змінилося із часів її дитинства

Відома акторка Ольга Сумська приїхала до рідного Запоріжжя та обурилася через стан однієї із зелених зон міста. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснила актриса, на малу батьківщину вона прибула через гастролі із виставою «Анна Кареніна». Уранці ж, за традицією, вийшла на пробіжку в парк біля «Інтуристу».

«Що сказати, друзі…Центральна площа міста! Але наскільки занедбаний парк! Куди ділись фонтани? Бруківка і старезні плити з часів СРСР і Брежнєва розбита, лежить хвилями, тож тут мамі з возиком або на велосипеді чи на самокаті з дітками не поїздиш… Клумби не доглянуті,навіть і натяку на якісь квітники… Лавиці засмічені, хоч і виглядають непогано, як раритет (хіба що можна хоча б пофарбувати)…Одна радість – дерева! Чудові велетні дуби, клени і тополі радують серце!», – описала стан парку зірка, зауваживши, що їй соромно через такий безлад у рідному місті.

До допису акторка додала відповідні фото та відео. Вона, зокрема, зауважила, що у парку нічого не змінилося із часів її дитинства. Тож Ольга Сумська звернулася до місцевих владників із проханням упорядкувати рекреаційну зону.

«Шановні представники Запорізької обласної державної адміністрації, у вас з вікон краєвид на цей парк! Він вам подобається? Надворі 21 століття! Не будьте байдужими! Зробіть тендер на кращий дизайн цього парку, обновіть площу, адже ви є представниками міста славетних Запорізьких козаків! Тож,проявіть любов до рідного міста! Щиро сподіваємось, що нас почують!Тільки якщо почнете реконструкцію, збережіть дерева!», – написала Ольга Сумська.

Крім того, артистка розповіла, що назбирала жолудів із паркових дубів та хоче посадити їх у Києві.

Нагадаємо, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.