Нам потрібен свій Черчилль, а не актор зі стендапом

Україна в усіх країнах на перших шпальтах, в топ-новинах, на обкладинках

Нещодавно окуліст моєї сестри в США уточнив у неї: «Як війна з Україною вплине… тадаммм… на Радянський Союз?»

Людина з крутою освітою, лікар, еліта… продемонстрував свої геополітичні знання.

Україна в усіх країнах на перших шпальтах, в топ-новинах, на обкладинках. Про нас пишуть всі і все. Пишуть фахівці і фантазери. Пишуть на чиєсь замовлення і просто так, бо це інфохвиля. Нас використовують в політичній боротьбі партії в різних країнах.

Світ через вісім років, нарешті, допер, що у нас війна на Донбасі, Путін немає гальм, а Лукашенко… тойво… заступник Путіна з питань РБ

Інфу накачали так, що аж той окуліст, який не знає, де знаходиться Україна на глобусі, очі відкрив.

Посольства «евакуюють» дипломатів з посольств України. Чому вони це не зробили вісім років тому, коли у нас на Сході почалися військові дії? У посольств на випадок загрози військових дій завжди є план евакуації. Це обов’язково! Вони просто раніше не бачили російських військ на Донбасі? Треба було стільки років пояснювати?

Навіть зараз щодня політики різного ешелону влаштовують нам «бабахи»: то президент Хорватії намолотив дурні, то командувач ВМФ Німеччини всплив з дурнуватою заявою і пішов на кар‘єрне дно вже наступного дня. Росія фінансує чимало європейських лідерів, забезпечує політиків-пенсіонерів керівними позиціями на «нафтових трубах», як Герхарда Шредера, добряче промиває мізки своїми «Russia today».

Росія десятиліттями веде інформаційну війну. Зараз вона досягла апогею. Тепер грають всі, крім нас… крім України. Спалах, спалах, спалах! Ми де? Може в The Washington Post?

Президент Зеленський дав «потужне» інтерв‘ю і намолотив як на сцені 95-кварталу: що Росія може окупувати Харків і це може стати початком великомасштабної війни. А тепер в коментах в соцмережах сам себе тлумачить… Як впливає така теза на пересічного українця? Паніка, тривога, депресія. Дякуємо, пане президенте!

Нам потрібен не актор з талановитим стендапом, нам потрібен свій Черчилль в темні часи. Сильний, впевнений, переконливий.

Я не сприймаю Володимира Зеленського як президента, але я бажаю всім нам миру, спокою і віри. Президенту Зеленському – сили і мужності. Він має вистояти, в нього така роль. Головна!

Конче необхідно владі зібрати круту команду з питань комунікації, бо повний провал

З кожної праски зараз мають говорити спікери, котрі пояснюють ситуацію. Мало створювати нові «сцени»: купувати канали, креативити нові формати, медіамайданчики. Говорити хто буде? Працюйте день і ніч, готуйте «говорящі голови», йдіть до людей. І ніяких Сейшел і навіть Буковелей. Ні, не може зараз президент відпочивати! Не може демонструвати м‘язи в спортзалі. Можна напружити мозок?

З президентом Порошенком потім розберетесь! Після війни. Набридли вже зі своїми міряннями рейтингів.

Може варто сісти за стіл всім, у кого є сіра речовина, розробити план, діяти кожному на своїй ділянці і пояснювати людям?

Чи вам до окуліста?

P.S. Вінстон Черчилль: «Ми живемо в епоху великих подій і маленьких людей». Цитата, в якій слова сприймаються буквально…

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Джерело: блог Тетяни Мокріді

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