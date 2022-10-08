Помер відомий український письменник-сатирик

У Вінниці помер український письменник-сатирик, автор «Аристократу» із Вапнярки» Олег Чорногуз

На 87-му році житя помер помер журналіст, редактор журналу «Перець», письменник Олег Чорногуз. Про це повідомила його онука, поетка, військова Ярина Чорногуз.

Як уточнив голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський, письменник тяжко хворів.

«Сумно... Годину тому в обласній лікарні Вінниці після важкої хвороби, на 87-му році життя, пішов у далеку дорогу відомий український письменник, король гумору й сатири, кавалер двох орденів Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз», – йдеться в дописі.

За словами Вітковського, поховають письменника у Києві на Байковому цвинтарі, поряд із дружиною Лідією.

Вітковський пообіцяв, що в його рідному селі – Іванові обов’язково іменем письменника буде названо вулицю, а також буде створено літературну премію його імені за кращий гумористичний чи сатиричний роман року.

Олег Чорногуз – письменник, журналіст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», автор численних книжок гумору та сатири. Член Національної спілки письменників та Національної спілки журналістів України.

До слова, 30 вересня, стало відомо про смерть українського театрального критика, мистецького оглядача та Заслуженого журналіста України Олега Вергеліса. Публіциста не стало у віці 55 років.