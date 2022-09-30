Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс

Редакція «Главкома» висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Олега Вергеліса рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цю світлу людину

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо про смерть українського театрального критика, художнього оглядача та заслуженого журналіста України Олега Вергеліса. Публіциста не стало у віці 55 років. Про це написала на своїй сторінці у Facebook колега Олега Вергеліса та активістка благодійного фонду «Прихилити небо» Юлія Самборська.

«Я б тобі Oleg Vergelis небо прихилила. Але хвороба виявилась сильнішою. Рідний мій, душа моя… Спочивай. Дуже тебе люблю», – йдеться у дописі.

Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України. В січні 2020 року став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Вергеліс – автор публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури, який багато писав для «Главкома». Редакція «Главкома» висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Олега Вергеліса рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цю світлу людину.

Раніше повідомлялося, що Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребував допомоги.