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Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс
Олега Вергеліс помер у віці 55 років
фото з відкритих джерел

Редакція «Главкома» висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Олега Вергеліса рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цю світлу людину

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо про смерть українського театрального критика, художнього оглядача та заслуженого журналіста України Олега Вергеліса. Публіциста не стало у віці 55 років. Про це написала на своїй сторінці у Facebook колега Олега Вергеліса та активістка благодійного фонду «Прихилити небо» Юлія Самборська.

«Я б тобі Oleg Vergelis небо прихилила. Але хвороба виявилась сильнішою. Рідний мій, душа моя… Спочивай. Дуже тебе люблю», – йдеться у дописі.

Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс фото 1

 

Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України.

В січні 2020 року став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс фото 2
Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс фото 3

Вергеліс – автор публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури, який багато писав для «Главкома». Редакція «Главкома» висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Олега Вергеліса рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цю світлу людину.

Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс фото 4
Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс фото 5

Раніше повідомлялося, що Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребував допомоги.

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Теги: журналіст педагог письменник смерть театр

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Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс
Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс
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