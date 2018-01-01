Права на український фільм «Сторожова застава» купили 19 країн
- Сьогодні, 19:58
-
Розсилка
Державному агентству України з питань кіно повертають кошти, виділені на виробництво «Сторожової застави»
Права на український фільм «Сторожова застава» продали в 19 країн. Про це повідомила кінокомпанія Kinorob, яка займалася виробництвом стрічки.
Права на «Сторожову заставу» купили Китай, Південна Корея, Індія, Японія, Пакистан, Шрі-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдіви, Казахстан, Молдова, Росія, Білорусь, Киргизстан, Франція та франкомовні території світу, Італія, Іспанія та Канада.
У кінокомпанії додали, що з грудня 2017 року фільм з англійськими субтитрами доступний для перегляду мешканцям 27 країн світу на платформах iTunes та Amazon Prime.
Також у прес-службі зазначили, що компанія почала повертати Державному агентству України з питань кіно кошти, виділені на виробництво «Сторожової застави».
«Першу частину коштів у розмірі 1 мільйон 20 тисяч гривень було переведено на рахунок фонду Держкіно 8 грудня 2017 року. Подальше повернення коштів планується здійснити за рахунок масштабної міжнародної дистрибуції стрічки», - заявили у Kinorob.
Як повідомлялося, українському фільму «Сторожова застава» аплодували у Страсбурзі.
Джерело: УНН