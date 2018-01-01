Скрипаль-віртуоз Кондратів презентував нову композицію до дня закоханих

Під час зйомок відео на березі океану знімальна група ледве не опинилася відрізаною від берега

До дня всіх закоханих і на підтримку свого першого Всеукраїнського туру український скрипаль Святослав Кондратів презентував свою нову романтичну композицію «Legzira» та музичне відео до неї. Композиція була названа на честь місця на березі океану, де проводилися зйомки. Legzira – це назва пляжу на Атлантичному узбережжі Марокко.



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Скрипаль Святослав Кондратів

Під час зйомок відео на березі океану знімальна група ледве не опинилася відрізаною від берега

До дня всіх закоханих і на підтримку свого першого Всеукраїнського туру український скрипаль Святослав Кондратів презентував свою нову романтичну композицію «Legzira» та музичне відео до неї.

Композиція була названа на честь місця на березі океану, де проводилися зйомки. Legzira – це назва пляжу на Атлантичному узбережжі Марокко.

«Це вражаюче місце. Його часто називають восьмим чудом світу... Ми так захопились зйомками, що втратили відчуття реальності і ледве не опинились відрізаними від берегу. Справа в тому що доступ до деяких локацій, колоритних арок в скелях, був доступний тільки під час відливу. Та коли почався прилив, ми ще постійно хотіли щось відзняти і ледь не проґавили час повернення», - розповів «Главкому» Святослав Кондратів.

Композиція «Legzira» увійде до другого альбому авторського проекту Святослава Кондратіва #СвітОчимаСкрипаля.

З самим проектом вже мали змогу познайомитись любителі сучасної інструментальної скрипкової музики під час першої частини I Всеукраїнського туру в Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Тернополі, Рівному, Червонограді, Вінниці. А вже в березні на Кондратіва чекають в Полтаві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці, Мелітополі, Херсоні, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі й Черкасах.

Аранжувальником композиції «Legzira» став Саша Шен - незмінний саундпродюсер всіх раніше представлених композицій Святослава.

Також читайте інтерв’ю Святослава Кондратіва «Главкому».