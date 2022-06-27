Співачка Могилевська виступить із дебютом у театрі

Відома зірка виступить на сцені театру з музичною моновиставою «Я вдома»

Українська співачка Наталія Могилевська дебютує на театральній сцені у якості драматичної актриси та режисерки з авторською виставою про війну.

28 червня на сцені Київського Національного театру імені Лесі Українки відбудеться прем'єра музичної моновистави «Я вдома», де автором тексту, режисером та виконавицею головної акторської партії є популярна українська співачка, народна артистка України Наталія Могилевська.

Продюсерка проєкту Нонна Кондрашова каже, що від самого початку повномасштабного російського вторгнення Наталія Могилевська залишалася у Києві. Вона почала співати в метро, що слугувало бомбосховищем, вона почала займатися волонтерством і писати пісні, присвячені нашій боротьбі із загарбником. Також у життя української співачки увійшло регулярне відвідування шпиталів, а ще – гуманітарна допомога будинкам літніх людей, дитячим будинкам та штабам із переселенцями.

«Народні артистки мають бути з народом!», – відповідає сама співачка на закиди щодо необхідності таких виїздів та небезпеку обстрілів.

У Наталії Могилевської від усього пережитого, побаченого та почутого і народилася авторська сценічна історія, яка стала основою для музичної моновистави «Я Вдома».

«Ця вистава виткана з реальних подій теперішньої російсько-української війни, з мого власного життя, з пережитих мною емоцій, – каже Наталія Могилевська. – Вірші та пісні, які народжувалися під час численних переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та людьми, які постраждали від окупації. Інколи, особливо сьогодні нам усім потрібно дати волю своїм емоціям, визволити себе від гніту тяжких почуттів, які дуже тиснуть. Повинно бути місце, де ми можемо і поплакати, і поговорити і почути того, хто тебе розуміє. Маємо також дати волю ненависті, болю, коханню та ніжності, яких теж на цій війні дуже багато», – зазначила співачка.

Раніше повідомлялося, що Могилевська та Рибчинський волонтерять і співають у Чернівцях (відео).

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