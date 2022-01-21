Наталя Могилевська показала інтер'єр свого екобудинку під Києвом

Артистка живе у домі, де оздоблення виконане з природних матеріалів

Українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам частину свого інтер'єру в екобудинку під Києвом. Дерев'яний особняк розташований на Осокорках із видом на Дніпро.

На своїй сторінці в Instagram зірка виклала знімок біля ялинки у вітальні. Могилевська сидить у дерев'яному кріслі з білими подушками. На підлозі – світлий килим. Позаду виконавиці прикрашена ялинка.

Могилевська постала в домашньому одязі – теплій молочній піжамі та такого ж кольору капцях. В руках у неї була книга.

«Розумні люди читають бізнес-книги, розумні читають художні книги. Як ви вважаєте, чому?», – підписала фото співачка.

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Раніше у програмі «Викриття» на YouTube-каналі Kyiv LIVE йшлося про те, що артистка орендує котедж. Вона переїхала у нього навесні минулого року і планувала провести все літо, проте досі мешкає там.

До слова, Ірина Білик показала інтер'єр своєї квартири в Одесі (відео).

Нагадаємо, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою.

Також у мережі з’явилися фото просторої квартири шоумена, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, Сергія Притули.