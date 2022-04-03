Могилевська та Рибчинський волонтерять і співають у Чернівцях (відео)

Артисти стали волонтерами, їм видали відповідні посвідчення

Співачка Наталія Могилевська та поет Юрій Рибчинський стали волонтерами у Чернівцях, їм видали відповідні посвідчення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник волонтерського штабу Володимир Дорош.

Крім того, артисти заспівали українських пісень у одному з укриттів. До них приєднався також виконавець Вадим Олійник. Відео оприлюднила місцева телеведуча Світлана Снітко.

Нагадаємо, Волонтерська Анімація України створила анімоване відео, де славетні українці читають сучасного вірша.

Для роботи використали фотографії та картини видатних постатей, та за допомогою спеціальної програми «оживили» їх.

На відео «оживили» Тараса Шевченка, Лесю Українку, Василя Стуса, Івана Франко, Михайла Коцюбинського та Ольгу Кобилянську.

Окремий дуже важливий фронт боротьби з окупацією – інформаційний. І на ньому ми домінуємо. Пропагандистська російська махіна, яку ворог посилював роками, схоже, діє тільки лише на росіян. Вони сліпо в черговий раз згуртувалися навколо вождя-терориста і начепили всюди беззмістовні наліпки «Z» – символ масових убивств українців.



