Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні-2021

Олена Усенко представлятиме Україну на дитячому «Євробаченні», яке відбудеться 19 грудня у Парижі

Переможницею Національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2021» стала Олена Усенко з авторською піснею «Важіль».

Усенко отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом – 63 бали.

«Я хочу сказати усім величезне дякую. Дякую Олександру Балабанову, тому що перемогою минулого року ти дав мені стимул. Я говорю величезне «Дякую» усім членам журі! Моя пісня називається «Важіль». Важіль – це про ухвалення рішення, рішення бути щасливим», – цитує Олену Суспільне.

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Фінал Національного відбору відбувся у неділю, 24 жовтня, у форматі прямого ефіру на суспільному телеканалі UA: Культура з використанням відеозаписів виконання 11-ма учасниками наживо однієї своєї пісні або пісні, наданої Суспільним для тих, хто на першому етапі відбору не виконував оригінальної пісні.

Членами журі були: співачка, представниця України на «Євробаченні-2010» Alyosha, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, музикознавиця Люба Морозова, головний редактор Karabas Live та музичний журналіст Ігор Панасов, представник України на дитячому «Євробаченні-2020» Олександр Балабанов.

У фіналі взяли участь 11 конкурсантів:

Арсеній Грищенко;

Анастасія Дорошенко (Nana Do);

Дарина Зінченко;

Каріна Корнута;

Дарина Кривенко;

Вероніка Морська;

Єлизавета Петрук;

Дар’я Реброва;

Софія Скварук;

Марія Ткачук;

Олена Усенко (Ellen Usenko).

23 жовтня, за день до фіналу нацвідбору, оргкомітет конкурсу ухвалив рішення про скасування участі фіналістки Анжеліни Макфарлейн (Rrealina). Співачці не вдалося отримати згоду автора пісні «Angel of light» на її використання у фіналі нацвідбору та на міжнародному конкурсі, відповідно до правил Європейської спілки мовників.

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2021» відбудеться 19 грудня в Парижі в концерт-холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеґен посеред річки Сена.

У конкурсі візьмуть участь представники 19 країн, 11 із яких брали участь у торішньому дитячому «Євробаченні» у Варшаві. В Україні конкурс транслюватиме наживо канал «UA: Культура».