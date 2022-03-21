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    Ткаченко анонсував створення нацпорталу «Поезія Вільних»

    Ткаченко анонсував створення нацпорталу «Поезія Вільних»
    фото: glavcom.ua

    Кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про створення нацпорталу «Поезія Вільних». Про це повідомив міністр Ткаченко у Телеграм.

    Він зазначив, що за час війни прочитав багато сильних віршів про ситуацію в Україні. Кожний рядок – римована воєнна хроніка.

    «Сьогодні багато людей відчули потребу ділитися тим, що вони переживають через поезію, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів. Саме тому МКІП та Держмистецтв, за участі ініціативних волонтерів, створило нацпортал «Поезія Вільних». Це майданчик, на якому кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна, розв’язана російською федерацією 24 лютого 2022 року» – розповів Ткаченко.

    За його словами, кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це м’яка сила, яка вже є частиною Української історії.

    Крім того, зазначив, що після перемоги України над росією МКІП випустить друковану збірку віршів, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих митців, що долучилися до ініціативи «Поезія Вільних».

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    Теги: росія окупанти війна культура Україна Олександр Ткаченко окупація #stoprussia
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    Ткаченко анонсував створення нацпорталу «Поезія Вільних»