Ліні Костенко – 92. Вірш-передбачення від геніальної поетеси (відео)

Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою

Сьогодні, 19 березня, свій день народження святкує геніальна українська письменниця і поетеса Ліна Костенко. Їй виповнюється 92 роки.

Поетеса народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві на Київщині.

Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Усе своє життя письменниця не боялася влади та відкрито говорила всю правду про неї як за часів КДБ, так і за президентства Януковича. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Колишній міністр культури України Євген Нищук зачитав вірш про маленького сірого чоловічка, який накоїв чорної біди. Його Ліна Костенко написала 8 років тому. Нині поезія звучить як передбачення.

17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури в 2022 році.