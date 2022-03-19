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    Ліні Костенко – 92. Вірш-передбачення від геніальної поетеси (відео)

    Ліні Костенко&nbsp;виповнюється 92 роки - Ліні Костенко – 92. Вірш-передбачення від геніальної поетеси (відео)
    Ліні Костенко виповнюється 92 роки
    фото з відкритих джерел

    Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою

    Сьогодні, 19 березня, свій день народження святкує геніальна українська письменниця і поетеса Ліна Костенко. Їй виповнюється 92 роки.

    Поетеса народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві на Київщині.

    Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Усе своє життя письменниця не боялася влади та відкрито говорила всю правду про неї як за часів КДБ, так і за президентства Януковича. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

    Колишній міністр культури України Євген Нищук зачитав вірш про маленького сірого чоловічка, який накоїв чорної біди. Його Ліна Костенко написала 8 років тому. Нині поезія звучить як передбачення.

    17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури в 2022 році.

    Теги: росія окупанти міністр Євген Нищук війна КДБ Україна Ліна Костенко окупація #stoprussia
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    Ліні Костенко – 92. Вірш-передбачення від геніальної поетеси (відео)