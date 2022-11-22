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У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець

Надія Клочко
glavcom.ua
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець
Вадиму Хлуп‘янцю було 26 років
фото з відкритих джерел

Загиблий захисник України був родом із Донецька

На війні загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп‘янець. Про це йдеться у повідомленні Національної оперети України.

«Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп‘янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою», – йдеться у повідомленні.

У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 1

Артист та захисник України загинув у районі Бахмута на Донеччині.

Вадим Хлуп'янець народився 4 червня 1996 року у місті Донецьк. Він був артистом балету Київського національного академічного театру оперети.

У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 2
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 3
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 4
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 5
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 6
У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець фото 7

Нагадаємо, 12 вересня під Майорськом на Донеччині загинув соліст балету Національної опери України, заслужений артист України та педагог Олександр Шаповал. Йому було 47 років. 

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Теги: ЗСУ війна балет Бахмут

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