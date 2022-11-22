У боях за Україну загинув артист балету Вадим Хлуп’янець

Вадиму Хлуп‘янцю було 26 років

Загиблий захисник України був родом із Донецька

На війні загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп‘янець. Про це йдеться у повідомленні Національної оперети України.

«Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп‘янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою», – йдеться у повідомленні.

Артист та захисник України загинув у районі Бахмута на Донеччині.

Вадим Хлуп'янець народився 4 червня 1996 року у місті Донецьк. Він був артистом балету Київського національного академічного театру оперети.

Нагадаємо, 12 вересня під Майорськом на Донеччині загинув соліст балету Національної опери України, заслужений артист України та педагог Олександр Шаповал. Йому було 47 років.