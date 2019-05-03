У Грузії стартував фестиваль українського кіно



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Афіша фестивалю «Україна в фокусі»

Під час фестивалю фільми показуватимуть мовою оригіналу з англійськими та грузинськими субтитрами

У столиці Грузії Тбілісі 2 травня вп’яте розпочався фестиваль українського кіно «Україна в фокусі», який триватиме до 5 травня

Про це прес-служба Держкіно України повідомляє у Facebook.

Під час кінофестивалю, у кінотеатрі «Амірані», глядачі побачать сім повнометражних фільмів та чотири короткометражних стрічки, йдеться у повідомленні.

«Ми бачимо незмінну зацікавленість грузинської сторони в українській культурі та спільному кінематографічному партнерстві. Задля промоції України у світі, пошуку та налагодження нових професійних зв’язків, ми й продовжуємо підтримку подібних заходів за кордоном», – заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Зазначається, що фестиваль відкриє стрічка режисера Ярослава Лодигіна «Дике поле» за романом «Ворошиловград» Сергія Жадана.

Також глядачі побачать такі фільми, як «Брама», «Герой мого часу», «Пригоди S Миколая», «Коли падають дерева», «Вулкан», «11 дітей з Моршина», а також збірку короткометражних фільмів-переможців і учасників Одеського міжнародного кінофестивалю, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час фестивалю фільми показуватимуть мовою оригіналу з англійськими та грузинськими субтитрами.

Раніше було оголошено переможців кінопремії «Золота Дзиґа-2019».