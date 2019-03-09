У Невицький замок на Закарпатті тимчасово обмежать доступ туристів



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Невицький замок (13-14 ст.) належить до пам’яток архітектури та містобудування національного значення

Перший етап реставрації передбачає демонтаж аварійної вежі-донжону, яка в будь-який момент може обвалитися

Найближчим часом у Невицькому замку почнеться перший етап реставраційних робіт, який передбачає демонтаж аварійної вежі. На час проведення робіт доступ туристів до замку обмежать з міркувань безпеки.

Про це повідомляється на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

«Найближчим часом облдержадміністрація приступає до реставраційних робіт в Невицькому замку, перший етап яких передбачає демонтаж аварійної вежі-донжону, яка в будь-який момент може обвалитися. Просимо туристів із розумінням поставитися до тимчасових обмежень щодо відвідування Невицького замку», - йдеться в повідомленні.

Як інформують у Закарпатській ОДА, цього року за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, обласна державна адміністрація планує реалізувати проект «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Невицького замку (перша черга невідкладних робіт)».

«Загальна сума фінансування проекту складає 10,5 млн грн. за рахунок державного бюджету та понад 0,5 млн – за рахунок місцевого бюджету. Передбачається, що розпорядженням Кабінету міністрів України проект буде профінансований як відібраний Комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», - зазначили в ОДА.

Невицький замок (13-14 ст.) належить до пам’яток архітектури та містобудування національного значення (охоронний № 194-Н), взятий під охорону держави Постановою Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 року №970. Середньовічний замок – це комплекс оборонних споруд, вміло пристосованих до рельєфу місцевості. У 1644 році замок був зруйнований. У 1902 році відновлено центральну замкову вежу. Лише після 1923 року, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини, на замку було проведено ремонтні роботи та встановлено дах на вежах. Перекриття оборонної вежі-донжону (головна і найкраще укріплена вежа замку — ред.) та замкові стіни на сьогоднішній день в аварійному стані.