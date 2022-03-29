У Варшаві зіграє львівський оркестр, який залишився без чоловіків

Усі кошти з продажу квитків буде передано фонду UNICEF на потреби дітей в Україні

Чоловіки пішли на фронт, тому гратимуть лише жінки

У середу 30 березня за підтримки посольства України у Республіці Польща у варшавському музичному театрі Roma відбудеться благодійна мистецька акція «Для України». Усі кошти з продажу квитків буде передано фонду UNICEF на потреби дітей в Україні.

Захід розпочнеться о 19 годині. Диригувати в цей вечір буде Ярослав Шемет, один з найвідоміших українських диригентів молодого покоління. У першій частині програми зіграють уривки зі спектаклю «Пілоти», присвяченому Другій світовий війні.

В другій частині Симфонічний оркестр INSО Львівської національної філармонії візьме участь у перформансі. На сцені глядачі побачать 60 стільців, саме стільки музикантів оркестру зазвичай виходять на сцену, проте лише 22 із них будуть зайняті. Чоловіча частина оркестру захищає Україну на фронті.

«Цей болісний перформанс нагадує про найбільше випробування, яке випало на долю сучасної України, — говорить організаторка події Ірина Ковальчук. — Пусті стільці, на яких зазвичай сидять чоловіки-музиканти, символізують біль кожної української жінки, яка чекає на свого чоловіка з війни».

Також під час концерту співачка та народна артистка України Тіна Кароль виконає гімн України.

«В усі часи нашої історії музика була поруч з українцями, надавала сил та вела вперед. Зараз, коли росія веде варварську війну в Україні, наша музика так само поруч. Зцілює і допомагає переживати складні часи. Цим концертом ми також хочемо подякувати Польщі, її гостинному народу за підтримку. За неймовірне тепло, яке кожен українець відчуває тут», — говорить надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Для тих, хто не може прийти на концерт, є можливість дивитися подію онлайн і перерахувати благодійну пожертву на підтримку Help Ukraine Center – найбільшого логістичного хабу із забезпечення гуманітарної допомоги.