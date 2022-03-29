єПідтримка: заявки на отримання допомоги приймають ще два дні

Українці ще мають час для подання заявок на допомогу

Українці ще мають час для подання заявок на допомогу

Менше ніж за місяць 3,3 млн українців вже отримали гроші

Подати заявку на отримання 6500 грн у рамках державної програми «єПідтримка» можна до 31 березня включно. Кошти можна буде зняти у банкоматі, а також перевести на іншу картку, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«4,4 млн заявок на 6500 «єПідтримки». Подавайте заявку до 31 березня, щоб отримати кошти. Зарахування надходять почергово», – написав Федоров.

Як нагадав міністр, гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

За словами Федорова, менше ніж за місяць 3,3 млн українців вже отримали гроші. Загалом було виплачено 22 млрд гривень.

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

«Допомогу отримає кожен, хто надішле заявку в «Дії» до 31.03 включно», – нагадав міністр.

Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.