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Учасниця відбору на Євробачення заспівала «Колискову» на Хрещатику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Учасниця відбору на Євробачення заспівала «Колискову» на Хрещатику
Марина Круть принесла свою «Колискову» на головну вулицю Києва
фото: скріншот із відео

Перехожі були неабияк здивовані появою виконавиці посеред людної вулиці

Фіналістка нацвідбору на «Євробачення-2023» Марина Круть, яка виступає під псевдонімом KRUTЬ, влаштувала справжній концерт у центрі Києва. Вона заспівала свою конкурсну пісню «Колискова» просто на Хрещатику. Відео з виступу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Звичайні перехожі були неабияк здивовані появою виконавиці посеред людної вулиці.

«Я принесла свою «Колискову» на головну вулицю Києва – Хрещатик, щоб показати її киянам. Було щемно, що хтось підспівував пісні, хтось плакав, а хтось просто слухав. Був дощ, але і це не завадило мені здійснити мою давню мрію», – поділилася враженнями від виступу KRUTЬ.

Фінал нацвідбору на «Євробачення-2023» відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня, о 19:00. За право представити Україну на конкурсі змагатимуться 10 учасників.

Раніше «Главком» писав, що Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про серйозні зміни в системі голосування на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2023. Нові правила стосуються голосування у півфіналах. Згідно із рішенням експертної групи Конкурсу, вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі, зможуть проголосувати за конкурсантів у півфіналах. Голосування відбудеться у форматі онлайн. І лише в фіналі для визначення переможця Євробачення до глядацьких голосів додаються голоси професійного журі.

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Теги: будинок відео Євробачення концерт правила Хрещатик

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