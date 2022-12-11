Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
Кришталевий кубок дістався Lissandro з Франції
Сьогодні, 11 грудня, в Єревані відбулося Дитяче Євробачення 2022. Переможцем дитячого пісенного конкурсу став представник Франції, 13-річний співак Lissandro з піснею Oh Maman.
Ліссандро родом із маленького села Мозель на сході Франції. Підліток співає 5 мовами, професійно озвучує мультфільми і є меломаном.
Друге місце посіла Вірменія, третє – Грузія.
Україну на конкурсі представляла 14-річна співачка Злата Дзюнька із міста Рава-Руська Львівської області. Вона закривала конкурсну частину фіналу, вийшовши на сцену під номером 16.
Дівчина виступила з піснею «Незламна» та посіла дев'яте місце, набравши 111 балів (47 від журі та 64 від глядачів).
Українське журі поставило 12 балів Великій Британії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.
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