Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка

Кришталевий кубок дістався Lissandro з Франції

Сьогодні, 11 грудня, в Єревані відбулося Дитяче Євробачення 2022. Переможцем дитячого пісенного конкурсу став представник Франції, 13-річний співак Lissandro з піснею Oh Maman.

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Ліссандро родом із маленького села Мозель на сході Франції. Підліток співає 5 мовами, професійно озвучує мультфільми і є меломаном.

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Друге місце посіла Вірменія, третє – Грузія.

Україну на конкурсі представляла 14-річна співачка Злата Дзюнька із міста Рава-Руська Львівської області. Вона закривала конкурсну частину фіналу, вийшовши на сцену під номером 16.

Дівчина виступила з піснею «Незламна» та посіла дев'яте місце, набравши 111 балів (47 від журі та 64 від глядачів).

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Українське журі поставило 12 балів Великій Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.