Україна визначила 18 кандидатів для участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2018»

Усі пісні, які братимуть участь у відборі — авторські

У національному відборі України на пісенний конкурс «Євробачення-2018» візьмуть участь 18 виконавців, повідомив телеканал «UA:Перший». За право представляти Україну позмагаються The Erised, Сергій Бабкін, СONSTANTINE, Kozak System, The ВЙО, Julinoza, Dilemma KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret Kostenko, Vil’na,



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Усі пісні, які братимуть участь у відборі — авторські

У національному відборі України на пісенний конкурс «Євробачення-2018» візьмуть участь 18 виконавців, повідомив телеканал «UA:Перший».

За право представляти Україну позмагаються The Erised, Сергій Бабкін, СONSTANTINE, Kozak System, The ВЙО, Julinoza, Dilemma KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret Kostenko, Vil’na, LAUD, TAYANNA, KADNAY, Pur:Pur, MELOVIN та ILLARIA.

Як зазначає музичний продюсер Руслан Квінта, головна відмінність цьогорічного національного відбору в тому, що усі пісні, які звучатимуть в прямих ефірах – авторські: «Під час першого етапу відбору ми отримали більше 1000 заявок. Це говорить про те, як сильно розвивається наша музична індустрія. Я пишаюся тим, що сьогодні українські пісні набувають абсолютно нове обличчя – сучасне, модне. І ми робили ставку саме на якісну пісню. В ній повинна бути і любов до музики, і сміливе рішення, і обличчя артиста. Не важливо – відомий він чи ні. Ми провели колосальну роботу, і я з легкістю можу сказати, що в прямому ефірі глядач почує дуже якісну музику й побачить міцних (не побоюсь цього слова) артистів. Особисто я вірю в кожного з них. Більше того, всі пісні написані самими учасниками, і мене, як музичного продюсера, це дуже тішить».

Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

Нагадаємо, минулорічний конкурс «Євробачення-2017» відбувся у Києві. Право на його проведення Україна отримала після перемоги на ньому української співачки Джамали у 2016 році.