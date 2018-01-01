Український актор Хостікоєв святкує сьогодні 65-річчя
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Хостікоєв є актором і режисером Національного академічного театру ім. Івана Франка в Києві
Сьогодні, 15 лютого, виповнюється 65 років знаменитому українському акторові Анатолію Хостікоєву. За свою багаторічну творчу кар'єру артист знявся в декількох десятках фільмів і серіалів.
Майбутній артист народився в 1953 році в Києві. З юних років він брав участь у різноманітних постановках. Вищу освіту здобував у Київському державному театральному інституті імені Карпенка-Карого, де вчився на «відмінно». А після закінчення він відправився на службу в армію.
У різний час Хостікоєв працював в трьох театрах. Сьогодні він є актором і режисером Національного академічного театру імені Івана Франка в Києві. Серед найбільш визначних ролей артиста на цій сцені - Воланд в «Майстрі і Маргариті», Хіггінс в «Пігмаліоні», Едмунд Кін в «Кіні IV». За ці ролі він був номінований і нагороджений на різних театральних фестивалях.
Нагадаємо, 6 березня на сцені київської Малої опери театр «Мізантроп» повторить одну із своїх найсміливіших та суперечливіших вистав у репертуарі «Король Убю».