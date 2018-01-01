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    Театр «Мізантроп» знову покаже свою «жорстоку» виставу

    Глядачам радять бути готовими до обливань холодною водою і нецензурної лайки
    6 березня на сцені київської Малої опери театр «Мізантроп» повторить одну із своїх найсміливіших та суперечливіших вистав у репертуарі «Король Убю». Її прем’єра відбулась на початку грудня минулого року. Ця постановка за мотивами п'єси геніального в своєму пророцтві і творчому божевіллі Альфреда Жаррі в корені
    • Сьогодні, 18:30
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    <p class="a"><em>Сцена з вистави &laquo;Король Убю&raquo;</em></p>

    Сцена з вистави «Король Убю»

    Глядачам радять бути готовими до обливань холодною водою і нецензурної лайки

    6 березня на сцені київської Малої опери театр «Мізантроп» повторить одну із своїх найсміливіших та суперечливіших вистав у репертуарі «Король Убю».

    Її прем’єра відбулась на початку грудня минулого року.

    Ця постановка за мотивами п'єси геніального в своєму пророцтві і творчому божевіллі Альфреда Жаррі в корені відрізняється від усього того, що можна було побачити у попередніх постановках театру «Мізантроп».

    Відповідно до законів «театру жорстокості» публіка буде шокована і обурена. А сама вистава, в якій зашкалює їдка, місцями злісна подача матеріалу, є лакмусовим папірцем готовності нашого глядача до цього гостро-сучасного театру.

    Тут дуже точно поєднуються брутальність, виклик, провокація. Це водночас і перебільшена пародія, і дзеркало, в якому відбивається без цензури і перекручувань світ, в якому ми з вами існуємо.

    Твір, у якого спочатку склалася скандальна репутація, зміг зачепити за живе столичну публіку і в наш час.

    Якщо ви готові, що вас будуть поливати холодною водою, обсипати нецензурною лайкою і безцеремонно наступати на больові точки, ризикніть і приходьте на виставу.

    Також читайте інтерв’ю із режисером театру «Мізантроп»

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