В Україні з'явиться новий орган – рада з питань дерусифікації

Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався

Рада координуватиме процеси демонтажу пам’ятників

Уряд планує створити в Україні новий орган – раду з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу пам’ятників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

Зазначається, що через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався. Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано.

«Наразі ми провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу – Ради при Міністерстві культури та інформаційної політики та Українському інституті національної пам'яті, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.