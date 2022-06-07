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    Культура

    В Україні з'явиться новий орган – рада з питань дерусифікації

    Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався - В Україні з'явиться новий орган – рада з питань дерусифікації
    Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався
    фото з відкритих джерел

    Рада координуватиме процеси демонтажу пам’ятників

    Уряд планує створити в Україні новий орган – раду з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу пам’ятників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

    Зазначається, що через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався. Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано.

    «Наразі ми провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу – Ради при Міністерстві культури та інформаційної політики та Українському інституті національної пам'яті, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

    Теги: росія окупанти декомунізація війна Україна окупація #stoprussia дерусифікація
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    В Україні з'явиться новий орган – рада з питань дерусифікації