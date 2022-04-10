Пригоди Пушкіна в Ужгороді: пам’ятник перейменували, а потім демонтували

Пушкіна перейменували на честь французького співака і музиканта Джо Дассена

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у центрі Ужгорода зазнав метаморфоз. Спершу його перейменували на честь французького співака і музиканта Джо Дассена.

Фото «переоформленого» бюсту оприлюднило місцеве видання «Заголовок». Автор і дата нанесення напису – невідомі.

Пізніше ж погруддя, за рішенням міської ради, демонтували.

Погруддя Олександра Пушкіна було розташоване у центрі Ужгорода, поблизу набережної Незалежності, на невеличкій площі, що теж має ім’я російського поета.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 квітня, в Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пам’ятник, який розташовувався у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола, демонтували за рішенням виконавчого комітету.

Раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією (фото).