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    Події в Україні

    Пригоди Пушкіна в Ужгороді: пам’ятник перейменували, а потім демонтували

    Пам'ятник Пушкіну у центрі Ужгорода зазнав метаморфоз - Пригоди Пушкіна в Ужгороді: пам’ятник перейменували, а потім демонтували
    Пам'ятник Пушкіну у центрі Ужгорода зазнав метаморфоз
    фото: Ужгородська міська рада/Facebook

    Пушкіна перейменували на честь французького співака і музиканта Джо Дассена

    Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у центрі Ужгорода зазнав метаморфоз. Спершу його перейменували на честь французького співака і музиканта Джо Дассена.

    Фото «переоформленого» бюсту оприлюднило місцеве видання «Заголовок». Автор і дата нанесення напису – невідомі.

    Пізніше ж погруддя, за рішенням міської ради, демонтували.

    Погруддя Олександра Пушкіна було розташоване у центрі Ужгорода, поблизу набережної Незалежності, на невеличкій площі, що теж має ім’я російського поета.

    Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 квітня, в Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пам’ятник, який розташовувався у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола, демонтували за рішенням виконавчого комітету.

    Раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

    Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією (фото).

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пригоди Пушкіна в Ужгороді: пам’ятник перейменували, а потім демонтували